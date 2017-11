I de seneste otte år har den konservative Birgitte Schjerning Povlsen været formand for Social- og Sundhedsudvalget. Nu skal hun være formand for et helt nyt, midlertidigt udvalg, der skal have fokus på børn og unge med særlige behov. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal sætter fokus på sårbare børn

Rudersdal - 29. november 2017 kl. 05:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udgifterne til børn og unge med særlige behov er de seneste år eksploderet. I det seneste budget for 2018 og fire år frem fik området bevilliget 30 millioner kroner ekstra, og ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde i onsdag blev der i forbindelse med budgetopfølgningen for 2017 på Børne- og Skoleområdet givet en ekstrabevilling på 24 millioner kroner. Det er mange penge, og fra politisk side bliver der nu sat yderligere fokus på området. Det sker ved, at der bliver nedsat et helt særligt §17, stk. 4-udvalg, som den konservative Birgitte Schjerning Povlsen bliver formand for:

- Som led i budgetforliget for 2018 aftalte partierne, at organiseringen af det specialiserede børneområde skal revurderes. Derfor er der nu nedsat et udvalg i kommunalbestyrelsen, der har til formål at analysere det specialiserede børneområde og komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om behovet for ændringer i indsatserne og omorganisering af området, forklarer Birgitte Schjerning Povlsen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I de seneste otte har hun været formand for Social- og Sundhedsudvalget, hvor hun blandt andet har arbejdet med tilsvarende udfordringer for voksne med særlige behov.

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for en sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov. Vi skal have en langt bedre kontakt til familierne, og vi skal systematisk se på erfaringerne fra andre kommuner, der har succes med at skabe sammenhæng i indsatserne. Det giver jo sig selv, at jo, før man sætter ind med hjælp, støtte og ydelser, des bedre resultater opnås der. Det skal naturligvis foregå i et tæt samarbejde med familierne og netværkene til barnet, understreger den kommende formand.

