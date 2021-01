Mathilde Falch fortalte om sine egne oplevelser som ung. Privatfoto

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk går sammen om unges trivsel

Der er brug for at sætte fokus på unges trivsel. Undersøgelser viser, at at en femtedel af unge har det svært og udviklingen går den forkerte vej, oplyser Frivilligcenter Rudersdal

Rudersdal - 02. januar 2021 kl. 09:14 Kontakt redaktionen

Det er baggrunden for et nyt samarbejde mellem unge og deres voksne fra frivillige foreninger og kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Der skal nemlig være bedre indblik i de aktiviteter, der allerede er i gang for at fremme de lokale unges trivsel, og derfor skal der være samarbejde på tværs af kommuner og på tværs af det frivillige miljø, skoler og kommunale tilbud.

Samarbejdet, som skal styrke unges trivsel, blev skudt i gang for nylig med en temadag og fortællekoncert med den lokale sangerinde og ambassadør for Sind, Mathilde Falch.

Hun fortalte om sin historie med misbrug og psykiatri, og hvordan hun brugte musikken og historierne til at komme sig.

På mødet fremhævede flere de tilbud til sårbare børn og unge, der er tilgængelige i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommune.

Der findes mange aktive foreninger og brede fritidstilbud i de to kommuner, som for eksempel Sind, Backstage for unge sårbare, Limone Ung med frivillige træningsvenner, DFUNK med tilbud til unge nydanskere. Der er Vandværket og Headspace for unge i Lyngby-Taarbæk og Ungenetværket i Rudersdal. Men der er også brug for mere, og der mangler viden på tværs om de tilbud, der er.

Mange indspil De cirka 30 børn og voksne, som deltog i mødet kom vidt omkring en lang række emner omking unges trivsel, som forventningspres, mobning på internettet, og hvordan der mangler flere tilbud på de unges præmisser.

Frivilligcenter Rudersdal og Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk vil nu sammen med Social og Sundhedsområdet i Rudersdal bruge alle de mange nye indsigter til at finde nye veje til at styrke unges trivsel hver for sig og i samarbejde.

Alle mødets deltagere er blevet inviteret til at beskrive de tilbud, der allerede er i gang, som samles i et aktivitetskatalog for unge, som kan bruges af alle parter.

Man kan også se alle indspil fra mødet på Frivilligcenter Rudersdals hjemmeside.