Rudersdal ønsker flere ladestandere til el-biler

En strategi for elladestandere i Rudersdal skal bane vejen for flere muligheder og større eksisterende p-pladser skal have ladestandere senest 1. januar 2025.

Rudersdal - 18. maj 2021 kl. 22:54 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Både borgere og lokale virksomheder ønsker flere muligheder for at oplade elbiler. Andelen af grønne biler, elbiler samt hybrid-plugin, stiger fortsat, og Rudersdal ligger rigtig fint placeret som den kommune i Region Hovedstaden med størst andel af elbiler i de private husholdninger. Det fortæller Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget

- En ny bekendtgørelse kræver, at kommunerne senest 1. januar 2025 skal have opsat ladestandere på visse kommunale parkeringspladser. Det er baggrunden for, at Rudersdal nu vil have en regulær strategi, der skal belyse det fremtidige behov for ladestander-infrastruktur i kommunen, og hvordan det kan dækkes. Samtidig skal det kortlægges, hvilke kommunale parkeringspladser kravene i den nye bekendtgørelse gælder, forklarer udvalgsformanden.

Strategien vil også understøtte borgernes og virksomhedernes udskiftning til elbiler. På samme måde vil den understøtte en øget anvendelse af elbiler i kommunens egen bilpark.

- Initiativet bidrager til arbejdet med kommunens kommende klimaplan og er helt i tråd med efterspørgslen både fra borgersamlingen om FN's Verdensmål og fra Erhvervspanel for Grøn omstilling og ressourceoptimering, påpeger Court Møller.

- Transport er en af de helt store syndere, når det gælder udledning af CO2, og derfor er det vigtigt, at vi allerede nu forbereder os på en fremtid med flere elbiler i bybilledet.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget hæfter sig ved, at både borgere og lokale virksomheder efterlyser bedre mulighed for at kunne oplade elbiler.

Udledning af CO2 - Det første regnskab for udledning af drivhusgasser er netop præsenterer for udvalget, og her fremgår det, at transportsektoren udgør 25 pct. af de samlede udledninger i kommunen, fortæller Court Møller.

Som offentlig myndighed må en kommune som Rudersdal ikke selv etablere ladestandere på eksempelvis offentlige parkeringspladser og lignende. Så kommer man i konflikt med konkurrenceloven, der skal sikre, at private virksomheder ikke oplever ulige offentlig konkurrence.

- Rudersdal Kommune har begrænsede muligheder for at udbyde opgaven med at etablere ladestandere til private selskaber på offentlige parkeringspladser. Til gengæld har kommunen mulighed for at klargøre et antal offentlige p-pladser, så private udbydere af elladestandere kan etablere sig, oplyser Court Møller.

Kommunen har dog mulighed for at opstille elladestandere ved kommunale institutioner, der har et parkeringsareal med mere end 20 kommunale p-pladser. Det gælder blandt andet biblioteker, skoler, rådhuse og sportshaller. Disse steder skal forsynes med mindst én ladestander inden 1. januar 2025.

Når det gælder opsætning af elladestandere på private ejendom - blandt andet ved virksomheder og boligforeninger har kommunen som lovgivningen er nu ikke mulighed for at opstille elladestandere.

Her kan kommunen med information og videndeling være med til at skubbe udviklingen, så medarbejderne kan oplade biler ved deres virksomheder, eller beboerne i boligforeninger kan oplade nær deres bolig.

- Vi skal have mange flere elbiler i kommunen de kommende år, hvis vi skal nå målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og være CO2-neutral i 2050. Heldigvis ser vi borgerne i Rudersdal skifte deres biler ud med elbiler eller plugin-hybrid, så Rudersdal i dag er den kommune i Danmark med størst andel af elbiler og plug-in'er i Danmark, siger Court Møller.