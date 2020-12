Borgmesteren opfordrer borgerne til at tage situationen yderst alvorligt. Arkivfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdal lukker ned - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdal lukker ned - igen

Skolegangen for ældste elever, foreningsliv, barer, biografer og restauranter lukker ned for at redde julen. Borgmesteren er klar: "Tænk jer om - det er alvor"

Rudersdal - 10. december 2020 kl. 11:43 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Det kunne være manuskriptet til en særdeles dyster julekalender. En verdensomspændende pandemi truer julen, og folk må blive hjemme i et forsøg på at redde julefesten med familien.

Men det er det ikke, det er skinbarlig virkelighed, og Rudersdal er blandt de 38 kommuner, hvor smitteudviklingen er så bekymrende, at man fra onsdag 9. december må lukke alt ned igen.

Nedlukningen, som blev varslet af statsministeren på et pressemøde i mandags, kom ikke for alvor bag på Rudersdals borgmester Jens Ive (V).

"Vi har jo løbende fulgt tallene, og i den seneste tid har vi også kunnet se, hvordan smitten har udviklet sig for borgere under 70 og specielt blandt børn og unge og for folk i alderen 40-49 år. Stigningen har givet anledning til reel bekymring," siger Jens Ive.

"Det her er alvor" Han hæfter sig med lettelse samtidig ved, at coronaen endnu ikke for alvor har ramt de mest sårbare ældre borgere på kommunens plejecentre. Men smitteudviklingen er stadig så alvorlig, at han er ganske klar i sin opfordring til borgerne:

"Til de unge vil jeg gerne sige, at når vi nu lukker ungdomsuddannelserne og gymnasierne, og de skal over på virtuel undervisning, så ses de ikke længere med deres venner og kammerater på gymnasiet hverdag. Men lad nu være med at gøre det i fritiden. Og hvis det er, så skal de udvælge sig en lille gruppe på to eller tre, så man ikke skifter rundt mellem flere, men holder sig til nogle få," siger borgmesteren og fortsætter:

"Og så vil jeg også gerne sige til gymnasieelevernes forældre, altså dem i gruppen fra 40-60 år: Tænk jer nu om. Det her er alvor. Vi kan ikke være bekendt ikke at være et godt eksempel for vores unge og vores børn. Så ingen kys og kram eller større middagsselskaber, og lad nu være med at mødes til private julefrokoster. Det her er alvor, så lad os nu prøve at holde det nede, så vi kan få måske en lille juleaften og en lille nytårsaften," siger han.

Nemmere end foråret Alt bliver rutine, og den nye nedlukning er et langt mindre chok til det kommunale system, end det var i foråret.

"Det er en del nemmere. For eksempel på medarbejdersiden har vi jo på de administrative funktioner kørt på et niveau, hvor det er under 50 procent, der har mødt ind hver dag. Nu skal vi selvfølgelig endnu længere ned, fordi det kun er der kritiske funktioner, der skal varetages, men det er nemmere for alle, fordi man allerede er inde i en form for rytme. Og så også fordi det foreløbig er en overskuelig opgave. Rigtig mange ville alligevel snart gå på juleferie, og derfor er der en meget god accept af, at nu gør vi det her i et fælles håb om, at vi kan få en bare nogenlunde normal jul og nytår," siger Jens Ive.

Samtidig er han glad for, at Regeringen er mere målrettet i forhold til denne omgang nedlukning:

"Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at man lader dagtilbud og 0.-4. klasse være åbent, for der har vi ikke set de her udfordringer. Her må man sige, at vi er blevet klogere. De blev lukket ned i foråret, og der har vi kunnet se, at det ikke gav mening, så det er godt, at man holder den del åben, og så går ind der, hvor man reelt har smitten," siger han.

Mental træthed Men nedlukningen er stadig tung at bære. Ikke mindst for oplevelsesøkonomien og restaurationsbranchen, siger Jens Ive.

Men coronatrætheden sidder i de allerfleste.

"Der, hvor det påvirker mig mest, det er, at jeg kan se på mange af vores medarbejdere, med god ret, er ved at være lidt slidte og trætte. Vi troede alle sammen, at vi skulle igennem en voldsom sprint i foråret frem mod lysere tider, og nu har det vist sig, at det ikke er en sprint men en dobbelt maraton, vi er i gang med, og det gør folk mentalt trætte. Så har vi et håb om en vaccine, men realiteterne er jo, som det blev meldt ud mandag, at i hvert fald frem til slut-februar, så vil det her være en stående kæmpe udfordring," siger borgmesteren og appellerer endnu en gang til Rudersdals borgere:

"Det, der virker, er: Tænk jer om, hold afstand, sprit af, bevæg jer i små cirkler. Selv middagsselskaber på ti personer, hvis der er nok af dem, kan sprede rigtig meget smitte. Gør nu alt det der er fornuftigt, som I godt ved, hvad er. For det er det, der virker, og det der gør, at vi kan holde smitten på et fornuftigt niveau."