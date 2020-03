Som resten af landet har Rudersdal Kommune sat gang i en række vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus. Det fortæller kommunaldirektør Birgitte Lundgren. Foto: Rudersdal Kommune. Foto: Sine Fiig

Rudersdal lukker ned - her er hvad det kan betyde for dig

Rudersdal - 13. marts 2020

Rudersdal Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje. Derfor er vi gået i gang med at lukke al unødvendig aktivitet. Lukningen omfatter blandt andet skoler, daginstitutioner, jobcentre, kultur- og fritidstilbud samt hovedparten af kommunens administrative funktioner. Lukningen varer foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Det fortæller kommunaldirektør Birgitte Lundgren, der fortsætter:

- Vi har alle et ansvar for at hindre den fortsatte udbredelse af corona. Det kræver nogle hårde valg og det kræver frem for alt, at vi tilsidesætter egne behov for at passe på ældre og svage borgere, som er markant mere udsatte og sårbare end vi.

Kommunens skoler vil være lukket fra og med fredag den 13. marts. Der vil blive oprettet tilbud om nødpasning på udvalgte skoler i kommunen for elever i 0.-3. klasse. Dette tilbud gælder for børn i helt særlige situationer, for eksempel børn af medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, redningsfolk og politi.

Nødpasning fordelt For at mindske smittefaren vil pasningen primært foregå udendørs. Det kan ikke garanteres, at eleverne passes af voksne, de kender. I en pressemeddelelse fra kommunen kan man læse, at nødpasningen er fordelt på følgende måde:

Nord-området sker på Sjælsøskolen - Det er elever fra Birkerød Skole, Sjælsøskolen, Høsterkøb Skole, Bistrupskolen og Toftevangskolen

Midt-området sker på Skovlyskolen - Det er elever fra Ny Holte skole, Dronninggårdskolen og Skovlyskolen

Øst-området sker på Trørødskolen - Det er elever fra Trørødskolen, Vedbæk Skole, Nærum Skole og Vangeboskolen

Alle fritidsklubber lukker fra fredag den 13. marts og to uger frem. Der er ingen nødpasning, oplyser kommunen.

Det samme gælder for ungdomsklubber og ungdomsskole

- Vores daginstitutioner og dagpleje lukker fra mandag den 16. marts. Der etableres nødpasning for børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder. De konkrete kriterier for nødpasning er endnu ikke afklaret, ligesom det endnu ikke er afklaret, hvor nødpasningen vil blive placeret. Det anbefales forældrene holder deres børn hjemme fredag, hvis man har mulighed for det, siger Birgitte Lundgren.

Nye åbningstider Administrationscenteret i Birkerød har lukket, mens der er åbent i Borgerservice i Holte for henvendelser om akutte behov. Borgerservice på rådhuset har indtil videre dog begrænsende åbningstider. Det er:

Mandag-tirsdag 10-14

Onsdag lukket

Torsdag-fredag 10-14

Rudersdal Kommune opfordrer til at bestille tid på forhånd. Der skal således laves en aftale, hvis man har brug for at komme i Borgerservice på rådhuset. Tidsbestilling kan ske på telefon: 46 11 00 00 og i ovennævnte tidsrum.

- Alle aftaler bliver visiteret. Det betyder, at vi konkret vurderer, hvor vigtigt det er, at du møder personligt op. Evt. tidligere tidsbestillinger er annullerede. Borgerne har alle fået direkte besked. Borgere med akut behov, der evt. kommer uden aftale, vil Borgerservice naturligvis tage sig af. Møder en borger op i Borgerservice, og det ikke er akut, vil borgeren blive bedt om at tage hjem igen, understreger kommunaldirektøren.

Besøg på plejecentre og botilbud Der er ved lov indført restriktioner for pårørende besøg på plejecentre og botilbud. Det betyder, at pårørende skal overveje at udskyde deres besøg og i stedet ringe, bruge facetime eller lignende. Hvis besøget ikke kan udsættes, bør varigheden af besøget afkortes, ligesom besøget skal ske i borgerens egen bolig og ikke i plejecenterets eller botilbudets fællesområde. Som pårørende bør man samtidig være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

- Kommunens kritiske funktioner som blandt andet plejecentre, botilbud, hjemmepleje og døgntilbud forbliver åbne. Vi opfordrer alle til at bakke op om de nødvendige initiativer, som myndighederne nu indfører for at beskytte de sårbare og syge i vores samfund. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvor det er muligt. Husk at holde fysisk afstand, siger Birgitte Lundgren.

Hun peger på, at dette er en helt ekstraordinær situation, og hun opfordrer derfor til tålmodighed.

- Der er mange relevante spørgsmål, og vi kan ikke svare på dem alle på nuværende tidspunkt. Vi giver direkte besked til berørte borgere og brugere, og der kommer løbende opdateret information på rudersdal.dk/corona, lyder det fra kommunaldirektøren.