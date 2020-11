Rudersdal indfører borgerrådgiver: Hun skal forebygge frustration og forvirring over kommunen

"Min opgave bliver at hjælpe borgere, der er faret vild i systemet, understøtte en god forvaltningskultur og få udbredt et mindset og en metode til at inddrage borgeren bedre," siger hun og fortæller, at projektet handler om at udbrede tankerne fra Rudersdal Kommunes Udviklingssporet, som er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunale områder.