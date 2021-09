Højere middelellevetid medfører også flere ramt af demens, og den udfordring har Rudersdal Kommune taget op. Pressefoto

Rudersdal har skruet op for demensindsatsen

Kommunen har blandt andet fokus på aflastningstilbud for pårørende

Rudersdal - 12. september 2021

Nationalt Videns­center for Demens estimerer, at der i dag er henved 1.200 borgere med demens i Rudersdal Kommune. Et tal, der forventes fordoblet i 2050.

For at imødekomme den udvikling iværksatte kommunen i 2019 en ny strategi for arbejdet med demensindsatser, og det har resulteret i flere konkrete tiltag.

De omhandler udvikling af aflastningstilbud, herunder støttegrupper for pårørende, styrket afløsning i hjemmet samt et fokus på udvikling af flere daghjemspladser og øget mulighed for aflastningsophold.

Det har bl.a. resulteret i, at kommunen ved hjælp af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen nu udvikler udvalgte aflastningstilbud. Åbningstiden på daghjemmet Skovvang er udvidet til kl. 17.

Tilbyder gymnastikhold Herudover rekrutteres frivillige besøgsvenner, ligesom et gymnastikhold for borgere med demens og et månedligt aftenarrangement for ægtepar er blandt efterårets tilbud. jesl