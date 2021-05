Bjørnekloen er en invasiv plante og en ubuden gæst i den danske natur. Rudersdal Kommune bekæmper derfor planten sammen med kommunens grundejere, der har vist sig meget samarbejdsvillige. Foto: Rudersdal Kommune

Rudersdal har klo i kæmpebjørnekloen

2020 blev et godt år i bekæmpelsen af den invasive plante, bjørnekloen. Ingen grundejere skulle have påbud, og der er ros til den indsats, de private lodsejere leverer.

Rudersdal - 14. maj 2021 kl. 05:46 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Det går den rigtige vej i den stadige kamp mod den ubudne og invasive plante, bjørnekloen. For første gang i de 13 år, Rudersdal Kommune har haft en indsatsplan for at bekæmpe bjørneklo, er der ikke udstedt et eneste påbud til grundejerne om bekæmpelse. Det fortæller Lis Ravn, konstitueret chef for Klima, Natur og Miljø i Rudersdal Kommune:

Volder store problemer - Kæmpebjørnekloen volder store problemer for såvel natur som mennesker i Danmark, idet den fortrænger det naturligt hjemhørende plante- og dyreliv. Derudover kan dens saft give alvorlige forbrændinger på huden. I Rudersdal ønsker vi derfor at arbejde frem mod at være en kommune fri fra bjørneklo. Bekæmpelsen af den invasive plante kræver dog en fælles indsats fra både borgere og kommune, siger Lis Ravn.

Der blev i 2020 blot varslet et enkelt påbud, hvorefter bekæmpelsen gik i gang. Derfor er det Rudersdal Kommunes opfattelse, at bekæmpelsen med årene er blevet stadig mere effektiv, og at private lodsejere med bjørneklo på deres grund i høj grad lever op til forpligtigelserne i indsatsplanen.

- Opgaven er et fælles ansvar mellem kommunen og grundejerne, og på kommunens egne arealer er der efterhånden opnået en høj grad af kontrol med forekomsterne af bjørneklo, siger Lis Ravn, der fortsætter:

- En enkelt bjørneklo kan sætte og sprede op til 5000 frø, og derfor bekæmpes planten kontinuerligt. Der foretages tre kontroller af kommunens arealer hen over foråret og sommeren. Findes bjørneklo i det tidlige forår, graves de små planter forholdsvist nemt op, lægges i sorte sække og køres til forbrændingen.

Den konstitueret chef for Klima, Natur og Miljø understreger, at også i 2020 skete bekæmpelsen på kommunens egne arealer helt uden sprøjtemidler. På de større naturarealer med græsning udgør dyrenes græsning en effektiv bekæmpelse.

Ser du bjørneklo, kan du anmelde det samt læse mere om bekæmpelsen på Rudersdal Kommunes hjemmeside: »www.rudersdal.dk/bjoerneklo« .