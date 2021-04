Søndervangshallen i Birkerød bliver nyt vaccinecenter. Det glæder formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K) og formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal, Birgitte Schjerning Povlsen (K). Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdal får vaccinecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdal får vaccinecenter

Økonomiudvalget i Rudersdal takkede torsdag aften ja til et tilbud fra Region Hovedstaden om et nyt vaccinecenter i Søndervangshallen i Birkerød.

Rudersdal - 08. april 2021 kl. 17:41 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Omkring 1. maj åbner et helt nyt vaccinecenter i Søndervangshallen i Birkerød. Det sker i kampen mod Covid-19, og torsdag aften godkendte Økonomiudvalget i Rudersdal det nye center.

Det glæder formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), der også er medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse:

- Jeg synes, at det skal være let og tilgængeligt at sige ja tak til Covid-19 vaccinen. Heldigvis er der mange borgere, der vælger at få vaccinen, og derfor er det nødvendigt at aflaste vores vaccinecenter i Hillerød. Derfor har vi lige oprettet et ekstra vaccinecenter i Snekkersten, og nu kommer der så også et i Birkerød. Det er meget positivt.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal, Birgitte Schjerning Povlsen (K), står ved siden af sin partifælle og nikker:

- Det glæder mig rigtig meget, at borgerne i Rudersdal nu får en lokal mulighed for at få deres meget vigtige corona-vaccine. Vi kan se, at den virker på vores plejehjem, hvor beboerne er vaccineret. P.t. har vi ingen beboere indlagt, og vaccinerne er vejen til at få vores samfund åbnet igen hurtigst muligt, fastslår hun.

Det nye vaccinecenter i Søndervangshallen skal efter planen vaccinere mellem 1500 og 2000 borgere om dagen i 2-3 dage om ugen, da vaccine-medarbejderne skifter mellem centrene i Birkerød og Snekkersten.

Kæmpe logistik - At vaccinere så mange mennesker hver dag er en kæmpe logistisk opgave, og derfor er det vigtigt, at rammerne omkring vaccinecentrene - og her Søndervangshallen - fungerer. Derfor vil der også være vagter, der regulerer ind- og udgangen til centret samt parkeringen omkring Søndervangshallen, fortæller Christoffer Buster Reinhardt.

Han forklarer, at Region Hovedstaden i den seneste tid har sonderet mulighederne for etablering af det ekstra vaccinecenter. Flere placeringer har været i spil i den nordlige del af regionen, og til sidst blev hallen i Birkerød fundet mest egnet ud fra kriterier om fysiske rammer, befolkningssammensætning og tilgængelighed. Her ligger Søndervangshallen ud til Bistrupvej og nær Kongevejen samt med gode forbindelser til den offentlige transport - tæt på Birkerød Station og med busser, der kører stort set lige til døren.

Mariehøj i spil Birgitte Schjerning Povlsen tager ordet:

- Region Hovedstaden har sammen med Rudersdal Kommune været rundt og se på forskellige muligheder. Eksempelvis blev Kulturcenter Mariehøj ikke fundet egnet i denne sammenhæng. Derfor er jeg glad for, at Søndervangshallen i stedet blev udvalgt.

Hun fortsætter:

- Jeg ved godt, at placeringen i Søndervangshallen har betydning for det foreningsliv, der bruger hallen, men jeg er glad for at høre, at foreningslivet spiller konstruktivt med til at løse denne vigtige samfundsopgave, det er, at få alle vaccineret hurtigst muligt. Også medarbejderne i og omkring hallen gør og har gjort et kæmpe arbejde for at få alt til at hænge sammen.

Formanden for Region Hovedstadens sundhedsudvalg supplerer:

- Jeg har været på besøg på flere vaccinecentre i Regionen, og jeg tør godt sige, at Birkerød og Rudersdal kan se frem til at få et fantastisk center med en rigtig god stemning. Der er virkelig glæde og optimisme i centrene, når borgerne kommer ind og får deres vacciner. Det er lidt af en festdag, påpeger Christoffer Buster Reinhardt.

Mange ledige tider Det er ikke kun Rudersdals borgere, der kan blive vaccineret i det nye center i Birkerød. Det kan borgere fra hele landet.

- Lige nu er der masser af ledige tider, så hvis du er en af de borgere, der er blevet indbudt til at blive vaccineret, så er det bare med at få booket en tid på »Vacciner.dk«, lyder opfordringen fra begge de konservative politikere.