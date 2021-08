Se billedserie Analysen tager udgangspunkt i parcelhuse, som er en boligtype mere end en million danskere bor i som ejere ifølge Danmarks Statistik. Arkivfoto

Rudersdal er blandt de fem dyreste kommuner for familier at bosætte i

Rudersdal er blandt de fem kommuner i landet, hvor det kræver den højeste familieindkomst at købe hus, ifølge beregninger fra Realkredit Danmark.

Rudersdal - 11. august 2021 kl. 05:20 Kontakt redaktionen

Realkredit Danmark har set nærmere på, hvor stor en indkomst der kræver for en familie, hvis de ønsker at erhverve sig et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter i landets 98 kommuner.

I Rudersdal kræver det ifølge analysen en årlig indkomst på mindst 1,3 millioner kroner for at have råderum til et parcelhus. hvilket er over dobbelt så meget som i kommunerne på lave ende af skalaen, så som Tønder, Morsø og Lolland, hvor et parcelhus kræver en indkomst på omkring 630.000 årligt.

- Det er med udgangspunkt i det 'samme' hus - og det sætter en tyk streg under, hvor stor en betydning beliggenhed har for boligens pris - og dermed også for familiebudgettet efter køb af boligen, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Real kredit Danmark.

Femte højeste indkomst Rudersdal Kommune kræver den femte højeste indkomst for boligkøbere ind spe og er blandt de 13 kommuner på landsplan, hvor det kræver en årsindkomst på mindst en million kroner, før en familie har økonomien til at slå rødder.

De højeste indkomstkrav er på Frederiksberg og i Gentofte Kommune, hvor familier i dag skal have en årlig indkomst i omegnen af henholdsvis 2,2 og 1.9 millioner kroner. Københavns kommune følger efter på en tredjeplads, hvor familieindkomsten skal ligge på mindst halvanden million kroner.

- Ikke overraskende afslører vores beregninger, at der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende familier på tværs af landet, og at hovedstadsområdet sætter sig tungt i toppen af listen over de kommuner, hvor indkomstkravet ved boligkøb er højest, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Sådan er tallene blevet til Beregningerne er opgjort med udgangspunkt i en familie med to børn i pasningstilbud, et billån på 200.000 kroner, en opsparing på fem procent af købesummen, som låner 15 procent i banken.

Familien har et fastforrentet obligationslån med afdrag og et rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er betalt på 15.250 kroner.

Det er, hvad der skal være tilbage på bundlinjen, efter alle faste udgifter er betalt.Beløbet skal dække alt fra mad, tøj, ferie, fornøjelser og uforudsete udgifter.

Rådighedsbeløbet stemmer overens med det anbefalede i forbindelse med kreditvurdering til et boligkøb for en familie med to børn.

Der er antaget en maksimal gældsfaktor på fire, som er en bindende restriktion - også selv om den beregnede familieindkomst principielt set kan være lavere for at opfylde det anbefalede rådighedsbeløb.