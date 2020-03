Ved lørdagens trækning i Lotto er en heldig vinder fra Rudersdal Kommune blevet millionær efter have fanget Jokeren, som man kan købe sammen med sin kupon for kun 10 kroner ekstra.

Rudersdal-borger blev Joker-millionær

En Lotto-spiller fra Rudersdal Kommune vandt 6,9 millioner kroner i lørdags for et ekstra indskud på 10 kroner. Spilleren ramte ganske vist ikke de syv rigtige Lotto tal, men vedkommende fangede til gengæld Jokeren. Den nyudklækkede Joker-millionær, der spillede med via abonnement, har vundet 6.912.697 kroner.