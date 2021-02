Se billedserie Vejlesøparken i Holte ligger i et grønt område ned til Vejlesø og tæt på både Holte Midtpunkt og Holte Station. I øjeblikket kan man købe en lejlighed i komplekset til 1.945.000 kroner. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen

Rudersdal: Så meget bolig kan du købe for to millioner kroner...

Rudersdal - 06. februar 2021 kl. 06:00 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Rudersdal hører til blandt landets dyreste kommuner, hvis man ønsker at bosætte sig. Rent statistisk vil man for to millioner kroner i snit kunne købe sig til 45,6 kvadratmeter hus eller lejlighed i det nordsjællandske velhaverområde. Ifølge ejendomssiden Boliga.dk er den gennemsnitlig udbudskvadratmeterpris på villaer og rækkehuse i Rudersdal steget med cirka 10 procent det seneste år. Gennemsnitsprisen i februar 2020 for en kvadratmeter ejendom i Rudersdal lød på 39.740 kroner. Et år senere var prisen steget til 43.856 kroner.

Læs også: Så meget hus får du for to millioner

Heldigvis - vil mange nok sige - er virkeligheden lidt bedre. Ifølge EDCs boligindeks er der i skrivende stund 204 boliger til salg i Rudersdal. Og der er flere boliger til lige omkring to millioner kroner i udbud.

Eksempelvis kan man i øjeblikket købe en lejlighed i Vejlesøparken 1, 2. 206 i Holte. For 1.945.000 kroner får man to rum og 64 kvadratmeter. Prisen pr. kvadratmeter således 30.391 kroner. Lejligheden er til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen:

Priser fra 2-8,5 millioner - Lejlighedskomplekset i Vejlesøparken blev opført i starten af 1970'erne og tæller cirka 470 lejligheder i alt. De er meget attraktive, og selv min mor bor der. Lejlighederne ligger i et grønt område ned til Vejlesø og tæt på Furesøen. Man kan gå lige ned til forretningerne i Holte Midtpunkt eller til Holte Station. Derfor er der også et stort spænd i priserne. De billigste lejligheder koster omkring de to millioner, mens de dyreste på cirka 180 kvadratmeter med terrasse og udsigt til Vejlesø er gået til omkring 8,5 millioner, fortæller indehaver af ejendomsmæglerfirmaet, Jesper Nielsen.

Han forklarer, at lige netop Vejlesøparken er et mekka for det mere modne publikum, netop fordi det er tæt på alt, samtidig med, at der hersker et særligt fællesskab i komplekset, der både har fine fællesfaciliteter, elevator, en kortklub og meget andet.

- Priserne i Rudersdal varierer stadig en del selv efter kommunesammenlægningen mellem det gamle Søllerød og Birkerød i 2007. Priserne i den tidligere Søllerød Kommune er stadig højere end i Birkerød. Det er der flere forklaringer på. Blandt andet, at man er lidt tættere på København. Derudover er der mange »old money« i blandt andet Holte, der er kendt som et smørhul helt fra Krønike-dagene, lyder det med et smil fra Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen er indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen

Om ejendomsmarkedet generelt fortsætter han:

- I Rudersdal har vi i snit set prisstigninger på cirka 10 procent det seneste år - på trods af corona - eller måske på grund af corona-pandemien. Vores bolig er blevet et »safe house«. Det er her, der er tryghed, og hvor vi passer på os selv og familien. Mange har gået hjemme eller har arbejdet hjemmefra og har derfor gjort noget ekstra ved deres boliger. Og mange har derfor »mærket efter«, hvordan de har det i deres boliger. I øjeblikket er udbuddet af boliger i Rudersdal utroligt lavt i forhold til efterspørgslen. Det gør selvfølgelig noget ved priserne, påpeger Jesper Nielsen.

