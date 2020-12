Ruderdal-professor i kamp mod multiresistente bakterier

Bakterielle infektioner bliver stadig sværere at behandle med antibiotika, og WHO forudsiger, at infektionssygdomme i løbet af få årtier vil udgøre en større risiko for vores sundhed end kræft.

Derfor er det afgørende for mange patienter, at bakterierne opspores tidligt, og diagnosticeres og behandles korrekt for at komme dem til livs. Nyere forskning dokumenterer dog, at der er mange grunde til, at bakterier overlever trods behandling, og udvikler sig til vedvarende eller kroniske infektioner.