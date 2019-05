Rotary støtter grønlandske børn med skør jule-cabaret

Se billedserie Ved at sælge billetter til forpremieren på årets udgave af Crazy Christmas Cabaret vil Rotary i Holte hjælpe en række grønlandske børn, der trænger til lidt hjælp. Årets udgave af cabaretten tager Brexit under kærlig, satirisk og musikalsk behandling. Foto: Thomas Petri Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 28. maj 2019 kl. 04:54 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holte Rotary Klub har sikret adgang til alle billetterne til forpremieren på det legendariske Crazy Christmas Cabaret i Glassalen i Tivoli fredag den 8. november. Forestillingen er denne aften et velgørenheds-arrangement til fordel for grønlandske børn. Det fortæller Holte Rotary Klubs nyvalgte præsident Per Ankær til Frederiksborg Amts Avis.

- Der er mange børn i Grønland, der har sproglige udfordringer, fordi de hverken behersker grønlandsk eller dansk på et niveau, hvor de kan klare kravene i skolen og i samfundet. Der er derfor behov for at stimulere børnenes sprog på et tidligt tidspunkt, påpeger Per Ankær.

Holte Rotary - er sammen med andre Rotary Klubber - gået ind i et velgørenhedsprojekt, der støtter udvikling og indkøb af børnebøger i Grønland målrettet børn i alderen 4-5 år. Bøgerne forventes at have en betydelig positiv indflydelse på børnenes sprogudvikling, identitetsdannelse og tilknytning.

- Forskning viser tydeligt at børns tidlige sprogudvikling ikke alene påvirker deres læsefærdigheder, men også dæmper problemadfærd i skolen og senere i livet, siger Per Ankær, der fortsætter:

- Vi ved at mange har en fast før-juletradition med at se Crazy Christmas Cabaret, så hvorfor ikke kombinere dette med en velgørende indsats for en målgruppe, der virkelig har brug for det. Har man ikke set det før, er det bestemt også en uforglemmelig oplevelse. I årets forestilling »The Three Brexiteers« bliver Alexandre Dumas' »De tre musketerer« forvandlet til et sjovt og satirisk musikalsk show om bl.a. adelsmanden David'Cameragnong og Maylady. Der er vist ingen tvivl om, at »Brexit« bliver taget under kærlig behandling.

