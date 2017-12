Et tyveri af to flasker vin udviklede sig torsdag morgen til et røveri, oplyser Nordsjællands Politi.

Røver angreb elev med vinflasker

Et tyveri af to flasker vin udviklede sig torsdag morgen til et røveri, oplyser Nordsjællands Politi. Her opdagede en elev i Rema 1000 på Malmbergsvej nemlig, at en mand havde stjålet to flasker vin, hvorfor han fulgte efter ham. Udenfor butikken fik han fat i manden, som dog ikke havde i sinde at levere vinen tilbage.