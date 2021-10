Røde Kors-dage på BG

Undervisning Røde Kors har fyldt det meste på BG den seneste tid.

Den sidste uge har der for eksempel været tre elevdrevne arrangementer uden for skoletiden til fordel for Røde Kors - ud over at skolens Røde Kors gruppe har sat gang i en tøjindsamling. Fredag var der således "bake off" med et utal af hjemmelavede kager. Mandag holdt skolens "Sustainable Fashion Club" modeopvisning med efterfølgende salg af deres re-designs af brugt tøj.

Tirsdag holdt BG's rektor Claus Campeotto, der også er historielærer, og samfundsfaglærer Henrik Brønden oplæg om henholdsvis Afghanistans moderne historie og den aktuelle politiske situation. Efterfølgende var der workshops om den tilspidsede situation i Afghanistan , og om aftenen var der filmforevisning med filmen "The Kite Runner", der skildrer venskabet mellem Hassan og Amir i det afghanske samfund.

Generalsekretær på besøg

Onsdag kulminerede Røde Kors-dagene med at Røde Kors' Generalsekretær Anders Ladekarl holdt et engageret foredrag om Røde Kors' arbejde i Afghanistan og andre steder rundt om i verden. Fokus var på spørgsmålet: Hvad kan vi/du gøre for at hjælpe Afghanistan?

Foredraget gjorde stort indtryk på eleverne. Især beretningerne fra flygtningelejrene og situationen for særligt børnene.

"Det er vigtigt for mig at komme ud på gymnasierne for at inspirere og motivere de unge til selv at tage ansvar og at engagere sig, og fortælle at de kan gøre en stor forskel ved at hjælpe andre," siger Anders Ladekarl i en pressemeddelelse fra BG.

Allerede i 2020 blev Birkerød Gymnasium officiel Røde Kors-skole, men på grund af Covid-19 er det først i år at skolen har kunnet udfolde samarbejdet. Ambition er at gøre Røde Kors-samarbejdet til en central del af skolens flerfaglige undervisning og almendannende formål på tværs af årgange og skoleformer.

Skolens Røde Kors-gruppe udgøres således også af en gruppe elever på tværs af både STX, HF og IB. Det er også Røde Kors-gruppen, der har arrangeret skolens egen indsamling til fordel for Afghanistan samt at skolen bliver Røde Kors indsamlingssted søndag 3. oktober. msr