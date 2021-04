Robotter skal styrke UV-teknologi

Efsen UV i Holte fik leveret en demomodel af desinfektionsrobotten fra UVD Robots i fredags. Robotten gør nu kontorerne hos Efsen rene og bruges ved kundepræsentationer. Den har indbygget sensorer og kameraer, så den slår fra, hvis en person kommer ind i lokalet.

Rudersdal - 14. april 2021 kl. 05:05 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Umiddelbart ligner de konkurrenter men nu har virksomheden EFSEN UV i Holte indgået samarbejde med virksomheden UVD Robots i Odense for at fremme brugen af UV-lys til desinfektion af lokaler.

EFSEN UV har udviklet håndholdte lamper, UV-lystårn og designmøbel, der kan bruges til at desinficere ting og lokaler, mens UVD Robots er kendt for sin selvkørende desinfektionsrobot, der bruges på hospitaler. Den er testet klinisk og verificeret på Odense Universitetshospital, men flere kan få glæde af at kombinere UV- og robotteknologi, mener de to samarbejdspartnere. Derfor er EFSEN UV nu blevet forhandler af desinfektionsrobotten fra UVD Robots.

FAKTA UVD Robots er en dansk virksomhed, som er etableret i Odense baseret på et udviklingsprojekt mellem Odense Universitetshospital og Blue Ocean Robotics, som resulterede i UV desinfektionsrobotten. UVD Robots leverer effektive og automatiske desinficerings-løsninger til hospitaler og kunder indenfor sundhedssektoren. UVD robotten bruges på hospitalsstuer, patientstuer og operationsstuer. Robotten er er blevet testet klinisk og verificeret på Odense Universitetshospital og på uafhængige mikrobiologiske laboratorier.

EFSEN UV har specialiseret sig i anvendelse og sikkerhed omkring UV-teknologi gennem 35 år, og med base i Holte har det primære marked været Nordeuropa. Virksomheden, der nu drives af anden generation, har udviklet tekniske løsning til sikre og bedre kontrol med UV-lyset, og er mest kendt i Danmark for samarbejde med møbeldesigner Kasper Salto, hvor deres UV BENCH er blevet anerkendt som det første møbel der inkorporerer UV teknologi til samfunds anvendelser. Ud på det private marked - Vores løsninger er manuelle, men hvis man bruger UV-lamper mange gange i løbet af dagen, så er robotten en god løsning, fordi den gør det selv. UVD Robots er veletablerede i healthcare-markedet, mens vi er stærke udenfor healthcare, hvor der er opstået et stort marked, siger direktør Thomas Efsen fra EFSEN UV.

Han tror på, at den øgede opmærksomhed på hygiejne og rengøring også fortsætter på den anden side af coronapandemien, blandt andet fordi bedre hygiejne også har vist afledte fordele i form af generelt færre sygedage på danske arbejdspladser. Fremover vil der også være brug at sikre, at vuggestuer, arbejdspladser med store kontorer, produktionsmiljøer, restauranter, hoteller og biblioteker er rene og trygge for de mennesker, der samles der.

- Nu skal vi se, hvor langt pandemien trækker, og hvad der kommer efter, men vi ser et stort potentiale for UV robotter og derfor er det rigtig interessant at få UVD Robots med i porteføljen, siger Thomas Efsen.

Vil skabe en UV-hub Han håber, at det nye strategiske samarbejde også kan være med til at skabe større opmærksomhed omkring UV teknologi, så det med tiden bliver muligt at skabe en dansk erhvervshub for udviklingen af teknologien på samme måde som Odense er blevet et internationalt anerkendt center for udvikling af robotteknologi.

- Det kræver, at vi kan samle leverandører, brugere og myndigheder. Vi mangler hverken brugere eller innovative produkter, så vi håber, at de danske myndigheder også vil være innovative, agile og være med til at gå foran i arbejdet med at skabe nogle standarder og vejledninger. Vi har mange kunder, der venter på anbefalinger fra myndighederne, siger Thomas Efsen.

Smart teknologi Sådanne vejledninger er på vej på europæisk plan, fortæller direktøren, der dog håber, at Danmark kunne være landet, der skubbede på udviklingen.

- Danmark er respekteret for sine myndigheder, så når vi gør noget, er der mange, der kigger denne vej. Derfor håber vi, at samarbejdet mellem EFSEN UV og UVD Robots også giver os en fælles markant stemme, der kan få myndighederne til at se nærmere på de nye teknologier, så de får plads i forbindelse med genåbningen af samfundet. Øget desinfektion eller rengøring med smarte, hurtige teknologier har helt sikkert fået et løft ind i fremtiden, siger Thomas Efsen.