Robotter hitter i Corona-tid

- Det er lidt historien om, at det vi taber på gyngerne, det vinder vi på karrusellen. Vi har haft en tydelig nedgang i salget til vores erhvervskunder. Men det er heldigvis blevet opvejet af vores salg til private. Det skyldes formentligt to ting. For det første har vi haft et tidligt forår, og for det andet har vi også kunne mærke, at flere har været hjemme i forbindelse med Corona-krisen. Vi har solgt væsentligt mere træbeskyttelse, elektrisk håndværktøj, almindelige haveredskaber og små skruer end normalt. Derudover sælger vi nu flere robot-plæneklippere end benzin- og eldrevne maskiner, og vi har aldrig tidligere solgt så mange robotplæneklippere som i år, fortæller Lars Bjørnkjær, der sammen med Lars Olsen er indehaver af Birkerød Værktøjsmagasin, der ligger lige bag McDonalds på Birkerød Kongevej.

