Rigmandspar var hjemme under indbrud: Vi er meget chokerede

Rudersdal - 24. december 2020 kl. 15:42 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

»Vi er i en form for choktilstand. Vi er dog lettede over, at de ikke har gjort os noget, og at vi har livet i behold. Det kunne have gået meget værre«.

Sådan skriver realitypersonligheden og bloggeren Janni Ree på sin blog efter, at der har været indbrud i hendes og hendes mands hjem i Vedbæk.

Janni Ree er gift med milliardæren Karsten Ree, og parret var hjemme, da indbruddet skete mandag aften.

I forbindelse med indbruddet skriver Janni Ree, at hun havde været ude i haven med sin ene hund ved 23-tiden. Her hører hun et

»ordentligt bump«, som gør, at hun tager hunden, Lola, op i armene og løber indenfor.

»Mit hjerte banker hårdt. Det er svært at beskrive »bumpet«, men jeg ved bare, at der er noget galt. En fornemmelse af, at der er »noget« derude i mørket. Det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg smækker døren i og låser den«, skriver Janni Ree i sit blogindlæg.

Da hun efterfølgende kommer oven på og opdager, at der er koldt i deres soveværelse, finder hun ud af, at en dør fra deres badeværelse ud til haven står åben.

»Det hele er meget mystisk, og panikken begynder at brede sig yderligere«, skriver Janni Ree, som kalder på sin mand, og det går herefter op for parret, at der har været indbrud, imens de har siddet nede i deres køkken.

»Det er sindssygt grænseoverskridende og meget skræmmende, for det betyder, at de har stået udenfor og holdt øje med os i lang tid, også da jeg luftede Lola i haven«, skriver Janni Ree

Parret ringer til politiet og i løbet af få minutter er en patrulje på stedet, og Janni Ree advarer i blogindlægget andre beboere i området om, at Strandvejen er meget udsat for indbrud specielt i juletiden.

Janni Ree skriver, at parret »er meget chokerede«.

»Det er fuldstændigt hæmningsløst, at nogen er så rå, at de tør bryde ind, mens man er hjemme. Hvad var der sket, hvis vi havde stået ansigt til ansigt med dem? Jeg tør dårligt tænke på det!«, skriver Janni Ree.