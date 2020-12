Michael Laudrup solgte i 2017 sin villa på Strandvejen i Vedbæk for 34 millioner kroner. Inden da havde den danske fodboldlegende oplevet flere konflikter med sin nabo, familien Thomsen, der ejer Strandridergården. Palæet er i øjeblikket omdrejningspunkt for flere opsigtsvækkende sager, som Ekstra Bladet har afdækket, såsom renoveringer af palæet, der har medført kommunale påbud og en politianmeldelse. Foto: Lützau

Rigmandsfamilie i clinch med dansk fodboldlegende

Rigmanden Kjeld Thomsen, der ejer Strand-

ridergården på Strandvejen, har både været i clinch med kommunen og sine naboer, som blandt andet tæller en dansk fodboldlegende.

Bag de høje facader og hække på Strandvejen har der gennem årene udspillet sig en højspændt nabokonflikt, som Ekstra Bladet gennem flere artikler har afdækket.

I centrum for konflikten finder man det tidligere børnehjem Strandridergården på Vedbæk Strandvej.

Palæet er i dag ejet af ingeniør Kjeld Thomsen, hvis familie ifølge Ekstra Bladet de seneste år har brugt næsten 100 millioner kroner på en storstilet renovering af palæet.

Ejerskabet har dog også medført naboklager, påbud fra Arbejdstilsynet, en klage til Huslejenævnet og en stribe alvorlige påbud fra kommunen, som er blevet ignoreret. Rudersdal Kommune har derfor meldt sagen til politiet.

Aktindsigt i alt Nu kan Ekstra Bladet så løfte sløret for, at familien Thomsen også har haft en strid med deres forhenværende nabo; den danske fodboldlegende Michael Laudrup. I en mail til Ekstra Bladet beskriver Michael Laudrup forløbet således:

»Fra det øjeblik vi begyndte at bygge hus på Vedbæk Strandvej i 1998, bad han (Kjeld Thomsen, red.) om aktindsigt i alt vedrørende vores byggeri. Det ved jeg fra kommunen. Højden på taget, niveauforskelle, legehus, hegn i skel og så videre«.

I 2005 fik Michael Laudrup så fældet nogle træer på sin egen grund for at få plads til at bygge et nyt hus, hvilket blev startskuddet til en større konflikt.

Ifølge mailen fra Michael Laudrup stod alle træerne på hans egen grund, men Thomsen havde ifølge mailen fundet en »ældgammel servitut, som han mente kunne retfærdiggøre, at vi ikke måtte fælde træer på vores egen grund!!«.

Pure afvist i retten Ifølge Ekstra Bladet hyrede Kjeld Thomsen og hans familie en advokat, fordi de ville have udstedt et forbud mod bebyggelse i det område, hvor træerne var blevet fældet.

I byretten gik fik Thomsen-familien medhold, men Michael Laudrup ankede til landsretten, hvor Kjeld Thomsen mødte op og forklarede, at hans familie blev generet af, at Michael Laudrups nye hus lå så højt, at man kunne kigge ind på nabogrunden.

Østre Landsret gav dog Michael Laudrup medhold i sagen, og han dermed ret til at bygge videre på sin grund, ligesom Kjeld Thomsen ifølge Ekstra Bladet også blev dømt til at betale cirka 130.000 kroner til sin nabo. Thomsen forsøgte ifølge Michael Laudrup at få sagen i Højesteret, hvor han blev »pure afvist«.

Sheriffen fra Søllerød Forløbet betød, at kommunen ofte var på besøg hos Michael Laudrup.

»Vi havde flere gange besøg af kommunen, som ved selvsyn ønskede at se udførelsen af vores byggeri. Og hver gang fik vi at vide, at alt var 100 procent i orden, men at de følte sig »nødsaget til at følge op på henvendelserne fra naboer«, skriver Michael Laudrup, der i øvrigt også kan fortælle, at Kjeld Thomsen havde et ret specielt ry hos Søllerød Kommune, som Vedbæk dengang var en del af.

»En af folkene fra kommunen kunne ikke nære sig og sagde til mig: »Michael, velkommen til kommunen, og så er du endda blevet nabo til Sheriffen fra Søllerød«, skriver Laudrup til Ekstra Bladet.