Retro-markiser fuldender tidstro renovering af Kurhotel

Rudersdal - 14. juli 2020 kl. 09:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kurhotel Skodsborg går helt tilbage til 1898, hvor Skodsborg Badesanatorium blev grundlagt og fungerede som sådan helt indtil 1992, hvorefter det blev til det kurhotel, som vi kender i dag.

Den lange historie betyder også, at bygningen har et helt særligt, genkendeligt udtryk, og i forbindelse med en nylig renovering har hotellets restaurant fået nye markiser, hvor der især er lagt vægt på, at markiserne passer til bygningens ydre.

- Kurhotel Skodsborg har jo en helt særlig historie og et specielt udtryk, som skal bibeholdes - også selvom der skal nye, moderne løsninger til, siger Jesper Holkenberg, der er indehaver af Holkenberg Gardiner, ifølge en pressemeddelelse fra Kurhotel Skodsborg.

Skal fange tidsånden Holkenberg Gardiner har i samarbejde med markiseproducenten Acrimo leveret markiser til Kurhotel Skodsborg.

- Facaden skal fange tidsånden og historiefortællingen som det gennemgående tema over hele hotellet. Det kommer især til udtryk i valget af markiser, som med et retro look passer til bygningens oprindelige udtryk, lyder det fra Jesper Holkenberg.

Selvom markiserne skal leve op til bygningens visuelle udtryk, er det naturligvis også vigtigt, at de opfylder de funktionelle krav; at skygge for solen, når gæsterne nyder maden inde i restauranten eller på terrassen foran.

Derfor har man valgt en løsning, der kan opfylde begge krav.

- Man kan sige, at vi egentlig har leveret vores ældste type markise overhovedet, men det er netop dét, der gør, at den passer så godt til hotellet. Der er tale om syv klassiske knækarmsmarkiser, og selvom vi sagtens kunne have leveret noget mere hi-tech, er det denne markise med bølget flæse, der giver den rigtige stemning. Det er lidt sådan én, som mormor havde i 80'erne, siger Per Madsen, der er forhandlerkonsulent hos Acrimo.

Kan holde til vind og vejr Per Madsen fra Acrimo fortæller, at det visuelle udtryk er vigtigt, men at der selvfølgelig også er fokus på det funktionelle.

- Selvom det visuelle udtryk er vigtigt, er det naturligvis mindst lige så vigtigt, at markisen rent faktisk formår at holde solen ude. Og det gør den. Denne markise har solfunktion, og kører derfor selv ud, når solen skinner, siger Per Madsen, der fortsætter:

- Derudover har det været vigtigt, at den kan holde til vind og vejr, eftersom kurhotellet ligger lige ud til vandet. Derfor har vi eksempelvis lavet en speciel sikkerhedsløsning, som gør, at markisen automatisk kører ind i tilfælde af orkan. På den måde ender funktionalitet og visuelt udtryk med at gå op i en højere enhed.

Og funktionalitet er da også netop en af de bærende grunde til, at Jesper Holkenberg har valgt markiser fra Acrimo til projektet.

- Acrimo leverer et godt produkt og et godt stykke arbejde. Og så er det de samme folk, der leverer markisen, som monterer den, og det kan jeg godt lide. Det betyder nemlig, at hvis der på et senere tidspunkt skulle blive noget vedligeholdelse, så kender de allerede produktet til hudløshed, siger Jesper Holkenberg, der slutter:

- Det er især en fordel på et hotel, hvor man gerne vil have hurtig reaktion, hvis tingene går i stykker.