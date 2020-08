Resultatet fra Kræftens Bekæmpelses landsindsamling var i år et væsentligt stykke under det normale resultat. Både i Rudersdal og på landsplan. Årets indsamlede beløb i Rudersdal endte på 158.000 kroner mod 290.000 kroner sidste år. Foto: Mie Bergmann Krogh

Resultatet af Kræftens Bekæmpelses indsamling blev offer for corona og hedebølge

Rudersdal - 26. august 2020 kl. 10:06 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-pandemien er formentlig en væsentlig del af forklaringen på, at årets resultat af Kræftens Bekæmpelses landsindsamling lå væsentligt under, hvad man plejer at få samlet ind. I Rudersdal Kommune blev der i år indsamlet 158.000 kroner. I 2019 var beløbet 290.000 kroner.

- På grund af coronaen blev vi nødt til at flytte årets indsamling fra marts til august, hvor mange mennesker stadig er på ferie, forklarer Sri Sai Das, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Rudersdal.

Flytningen betød både, at der var mange, der ikke åbnede deres døre, fordi de måske var bortrejste, men det betød også, at der var væsentlig færre indsamlere på gader og stræder. I Rudersdal Kommune var der i år 91 indsamlere, mens det tal sidste år var 179.

Derudover mener Sri Sai Das også, at en del indsamlere måske var nervøse for at gå ud på grund af coronavirussen.

På grund af de noget specielle og udfordrende omstændigheder er Sri Sai Das da også godt tilfreds med årets resultat.

- Rudersdal har levet op til den normale indsats, fordi hvis vi havde haft det antal indsamlere, som vi normalt har, var vi nok endt nogenlunde, hvor vi plejer, siger Sri Sai Das.

Han tilføjer: - Til trods for corona synes jeg, at der var stor opbakning, og det vil jeg gerne sige tak til Rudersdals borgere for. De frivillige, der var ude og samle ind, var ovenud glade for gavmildheden og venligheden, og vi fik sjældent et nej til at støtte de mange kræftramte og deres pårørende.

En anden årsag til årets resultat skal formentlig findes i, at der var solskin på indsamlingsdagen, mener Sri Sai Das. Det betød sandsynligvis, at mange mennesker var søgt mod stranden eller ud i en kølig og skyggefuld skov.

De frivillige indsamlere har da også oplyst, at de i år brugte flere girokort end tidligere. Girokortene lægges i folks postkasser eller ryger gennem brevsprækken, så man kan give en donation, når man kommer hjem.

Faldet i det indsamlede beløb ved landsindsamlingen er i øvrigt en landstendens. Normalt indsamler Kræftens Bekæmpelse ifølge Sri Sai Das på landsplan mellem 31 og 33 millioner kroner. I år var resultatet 18 millioner kroner.

- Det er et virkelig flot resultat på trods af corona-udfordringer og hedebølge. Vi er så taknemmelige, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker ifølge en pressemeddelelse fra organisationen.

På landsplan var i alt 8500 indsamlere på gaden, hvilket ifølge Kræftens Bekæmpelse er langt færre, end der plejer at være.

Sri Sai Das håber på en normalisering til næste års indsamling.

- Jeg håber, at flere af de indsamlere, der valgte ikke at gå ud i år, vil vende tilbage til næste år, hvor datoen for indsamlingen bliver søndag den 11. april, siger Sri Sai Das.