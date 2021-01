Se billedserie 45-årige Claus Reinholdt Campeotto er ny rektor på Birkerød Gymnasium, hvor han har overtaget tøjlerne efter Anders Kloppenborg, der efter 18 på posten er gået på pension. Claus Reinholdt Campeotto kommer fra en stilling som rektor på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Kokkedal. Foto: Sofie Wendelbo Winther Foto: SOFIE WENDELBO WINTHER

Rektoren med en entertainers efternavn har overtaget tøjlerne

Birkerød Gymnasiums nye rektor, der har et efternavn, som de fleste nok vil genkende, havde mandag første arbejdsdag, og han glæder sig til at drive et allerede veldrevet gymnasium videre.

05. januar 2021

Jeg forestiller mig, at Birkerød Gymnasiums (BG) nye rektor, Claus Reinholdt Campeotto, har gennemlevet denne - eller en lignende scene - et utal af gange de seneste 12 år, hvor han har båret det berømte efternavn:

Han møder et menneske, han ikke kender. Han rækker hånden frem for at hilse. Da han introducerer sig selv, er det med ordene: »Goddag. Claus Reinholdt Campeotto«.

Og så ser han det i øjnene på personen, han hilser på, der et kort øjeblik stopper op: »Hov«, tænker de. »Har jeg ikke hørt det efternavn før?«.

Og jo, det har de. Og ja, han er i familie med entertaineren Dario Campeotto. Det er hans svigerfar.

Måske er det efterhånden blevet en rygmarvsreaktion for 45-årige Claus Reinholdt Campeotto at få forklaret sine familiære relationer hurtigst muligt, for under vores interview, der foregår på sikker corona-afstand gennem telefonen - hvor vi altså ikke kan se hinanden - adresserer han hurtigt selv spørgsmålet, som han muligvis kan mærke hænger i luften over telefonlinjen.

- Hvis der er nogen, der genkender det navn, så er den god nok, for Dario er min kones, Claudia, far og altså min svigerfar, fastslår BG's nye rektor, der mødte Claudia Campeotto, da de to selv var gymnasieelever på Johannesskolens Gymnasium på Frederiksberg.

- Vi var faktisk bare gode venner i mange år, og vi så hinanden engang imellem, men så i starten af 30'erne kiggede vi på hinanden og blev enormt forelsket i hinanden og har altså nu været sammen i 13-14 år og gift i de 12 af dem, siger Claus Reinholdt Campeotto.

Og med det afklaret kan vi atter vende os mod interviewets egentlig omdrejningspunkt; at Claus Reinholdt Campeotto i mandags satte sig for bordenden på Birkerød Gymnasium, efter at Anders Kloppenborg efter 18 år som rektor på skolen er gået på pension.

En ret speciel situation Claus Reinholdt Campeotto kommer fra en stilling som rektor på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Kokkedal, hvor han var i seks år. Og nu træder han altså ind på dækket som kaptajn på BG, der - ligesom resten af verdenssamfundet - med coronapandemien oplever oprørte vande, som ikke er set i en menneskealder.

Claus Reinholdt Campeotto kommer fra en stilling som rektor på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium i Kokkedal, hvor han her er fotograferet. Foto: Allan Nørregaard

- Jeg er sikker på, at vi alle sammen håber, at vi snart kan komme tilbage til en mere normal hverdag, men jeg har jo været øverste leder på en skole under corona-krisen, så så meget som det kan lade sig gøre, har vi jo fundet en ny normalitet i denne tumultariske tid, siger Claus Reinholdt Campeotto.

Han supplerer: - Jeg føler allerede nu, at jeg er en del af et team, der kan løse de opgaver, der opstår i forbindelse med den nuværende situation, så det føler jeg mig meget rolig ved. Jeg føler efterhånden også, at jeg personligt har udviklet kompetencerne til at være med til at drive en skole under coronaen, og ledelsesteamet på BG er yderst kompetent, så det skal vi nok komme godt igennem.

Den nye rektor medgiver dog, at det er en noget aparte oplevelse at skulle starte som ny rektor på en nærmest fuldstændig tom skole. Grundet de specielle omstændigheder måtte rektoren da mandag også introducere sig selv og byde de hjemsendte elever og medarbejdere velkommen tilbage efter juleferien via en film på internettet.

- Det er da en ret speciel situation. Normalt ville man jo gå ud i lokalerne og møde eleverne og medarbejderne, men det må vi selvfølgelig udsætte, indtil det igen kan lade sig gøre. Jeg tillader mig at være forsigtig optimist og håber på, at vi i starten af februar kan møde fysisk op, siger Claus Reinholdt Campeotto.

Store sko at fylde ud Ligesom Claus Reinholdt Campeotto ikke er sen til at rose ledelsesteamet og BG generelt, holder han heller ikke igen med roserne til Anders Kloppenborg, som han altså har overtaget tøjlerne efter.

- Jeg har en kæmpe respekt for Anders, og det er store sko, jeg skal fylde ud. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har et godt ledelsesteam, så vi sammen kan udfylde de sko. BG er heldigvis en super veldrevet organisation, og det er det arbejde, som jeg nu skal være med til at drive videre, og det glæder jeg mig meget til, siger Claus Reinholdt Campeotto.

Sådan så det ud, da Birkerød Gymnasium sidste år tog afsked Anders Kloppenborg, der havde været rektor på skolen i 18 år. Den nye rektor, Claus Reinholdt Campeotto, siger, at det er stor sko, han skal fylde ud efter Anders Kloppenborg. Foto: Allan Nørregaard

Udover at BG ifølge Claus Reinholdt Campeotto er en veldrevet organisation, mener den nye rektor også, at der er tale om en attraktiv skole for både elever og medarbejdere.

- BG indeholder i min optik alle de elementer, der skaber en spændende skole, og der er tale om en skole, som både har en lokalforankring og samtidig har et stærkt internationalt miljø, hvor der er fokus på at berige alle elever, og det er meget væsentlig for mig, siger Claus Reinholdt Campeotto, der også nævner kostskoledelen og BG's eliteidrætstilbud som spændende elementer.

- Derudover synes jeg også, at det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på science, innovation og entreprenørskab, og jeg forventer, at der kommer til at være øget fokus på STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics, red.), og der oplever jeg også allerede nu, at BG er en skole, der er parat til at bruge de ressourcer, der skal til for at gøre sig gældende på det område, siger Claus Reinholdt Campeotto.

Slutteligt nævner den nye rektor, at det er hans forhåbning, at eleverne forlader BG med en god portion almendannelse i bagagen.

- Det faglige er selvfølgelig vigtigt, men det er også vigtigt, at man ved, hvordan man kan sætte sin faglighed i spil, og det, at man tager almendannelsen alvorligt, mener jeg giver den enkelte elev mulighed for ikke blot at blive til noget men også for at blive til nogen, siger Claus Reinholdt Campeotto.