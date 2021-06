Se billedserie Iben Meyer prøver Mahlers tålmodighed. Både fysisk og psykisk er det vigtigt at besøgshundenen er robuste. Foto: Signe Steffensen

Rekrutter på fire ben

På landsplan har Trygfonden 800 besøgshunde, der dagligt skaber glæde hos sårbare mennesker. Torsdag var Mahler, Lina og Blondie sammen med deres ejere til session i Birkerød for at blive godkendte besøgshunde under TrygFonden

Halen logrer glad og snuden vejrer ivrigt på den to-årige sorte cockerspaniel Mahler, der inspicerer området omkring den lidt anonyme parkeringsplads på Bregnerødvej. Han er en af dagens 27 aspiranter, der sammen med deres ejere skal aflægge prøve til at blive besøgshundeteam under Trygfonden.

På grund af corona har prøverne været udskudt. Derfor har mange af aspiranterne også ventet med længsel.

Til sessionen skal hundene igennem en adfærdstest og en sundhedsundersøgelse. Ejeren skal til samtale, og inden sessionen skal de gennemføre et online læringsmodul, så de er klædt godt på til opgaven som frivillig. Derudover kigges der på samspillet mellem hund og ejer.

"Vi ved fra vores samarbejdspartnere, at de ældre har lidt et stort afsavn under corona. Derfor glæder det mig, at vi har fuldt hus til sessionerne, så endnu flere besøgshundeteams kan være med til at sprede smil på plejecentrene, nu hvor landet forsigtigt åbner igen," fortæller Galina Plesner, der er projektchef i Trygfonden.

Mellem 65 og 75 procent af de hunde og ejere, der møder op til session, bliver godkendt som besøgshunde og får det karakteristiske orange tørklæde, fortæller Galina.

Hendes opgave er blandt andet at vurdere om der er en god kontakt mellem ejer og hund, og at ejeren kan mærke, hvornår hunden bliver træt.

"Det skal være en god oplevelse for både dyr og mennesker," siger hun.

Dagens første par, der er igennem testen, er Sussi Braby og Golden Retrieveren Blondie, der har taget turen fra Næstved.

Sussi kører taxa og har blandt andet kørt fast for en blind pige, som ikke brød sig om hunde. Hun kunne ikke lide, når de gøede eller slikkede på hende. Men med Blondies rolige gemyt var der en åbning. Så hver anden søndag besøgte Sussi og Blondie pigen.

"Det gik så godt, at hun nu har fået mod på at få en førerhund og er flyttet hjemmefra og ud på et bosted. Så jeg tænkte, at nu kunne vi lige så godt fortsætte og skabe glæde hos nogle andre hver anden søndag," siger Sussi Braby.

Meningsfuldt arbejde Hundene, der aflægger prøve, skal være minimum to år gamle, før de kan blive officielt godkendt, men som hos tobenede teenagere er det ikke alle, der lige modne af deres alder.

Efter en lang tur i bilen får en overivrig og muskuløs ung schæferhund næsten trukket sin ejer forbi skranken, hvor hunde og ejere bliver registreret, når de kommer.

Hos Peter Knudsen og hunden Lina, der har taget turen fra Snekkersten, er der til gengæld ro på. Hunden ligger afslappet ved hans fødder, mens de gennemfører den sidste samtale med Galina Plesner.

"Ud over at tage din dejlige hund med ud på besøg, så er det også vigtigt, at du har blik for de mennesker du skal besøge. Fx er det ikke alle, der kan finde ud af selv at tage kontakt til hunden," forklarer Galina.

Peter Knudsen lytter og nikker, han har før lavet frivilligt arbejde, og han vil gerne vær med til at gøre en positiv forskel for andre.

"Jeg tror det vil være en god oplevelse for både hunden og mig. Det er meningsfuldt, og det kan være med til at udvikle hende, "siger han og kigger kærligt på den sorte labrador, som familien overtog, fra en anden familie, da hun var 10 mdr. gammel.

Det er hans indtryk, at hun klarede prøverne godt, selvom hun blev lidt distraheret af de andre hunde til sessionen.

Hård behandling Søren Rhein-Knudsen og hans cockerspaniel Mahler er netop ankommet. De har tilbagelagt turen fra Birkerød Station. De bor på Frederiksberg, så Mahler er vant til masser af mennesker, og mange der dagligt hilser på ham, når de er ude at gå tur.

Første stop på sessionen er hos dyrelæge Pia Ammitzbøll Andersen, der ser og mærker på hunden, for at sikre sig, at den er sund og rask og ikke har ondt nogen steder.

Fakta TrygFonden Besøgshunde

Trygfonden Besøgshunde er et korps af ca. 800 frivillige ejere og deres hunde, som besøger tusindvis af udfordrede og sårbare mennesker på institutioner i Danmark.

TrygFondens besøgshunde bruger i alt cirka 39.000 timer på at besøge udsatte og ældre hvert år.

TrygFonden Besøgshunde har eksisteret siden 2010.

Læs mere på www.besogshunde.dk Det har Mahler ikke, og han er helt klar på de prøver, som dyreadfærdskonsulent Iben Meyer efterfølgende udsætter ham for. Hun sidder i en kørestol og kalder ham til sig. Nusser ham først blødt og så lidt for voldsomt, hiver i ham, vælter en krykke og råber pludseligt alt for højt. Men Mahler tager faktisk det meste med et forbløffet blik bag de sorte krøller, og han virker ikke synderligt skræmt over Iben Meyers besynderlige opførsel.

"Vi vil gerne have, at han skal lave noget meningsfuldt og ikke bare vente på os. Og så synes vi jo, at han er ret fantastisk, og det vil vi gerne dele med andre," siger Søren Rhein-Knudsen.

De har både haft Mahler med, når de har besøgt pårørende på plejehjem og hospice. Og har set, hvordan han skaber glæde.

Om Søren og Mahler får det officielle stempel som besøgshundeteam finder de først ud af senere. Måske er hunden stadig lidt for ung. Blandt andet får Søren Rhein-Knudsen at vide, at de skal øve lidt mere på "nej" og "vent" kommandoerne i forhold til godbidder.

For en ting er, hvis hunden kommer til at spise en småkage, noget andet er, hvis den kommer til at spise en pille, som en beboer taber på gulvet.

På den måde er der mange uventede situationer, som adfærdskonsulenten skal forsøge at forberede aspiranterne på.

Men set udefra lader det nu til at være gået meget godt, så Mahler kan roligt trisse selvsikkert ud i sommervejret og fortsætte med at charmere børn og voksne på sin vej.