Se billedserie Figuren viser den samlede nedbør (mm) i 2017 i perioden januar-november samt den samlede årsnedbør i normal perioden (1961-1990) og for den seneste klimadekade (2006-2015). Data er taget fra DMI?s hjemmeside. Illustration: Rudersdal Kommune Foto: Henrik Hooge Møller

Send til din ven. X Artiklen: Regn, regn, regn - et ekstraordinært vådt år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regn, regn, regn - et ekstraordinært vådt år

Rudersdal - 12. december 2017 kl. 11:08 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren og efteråret i Rudersdal har været ekstra våde, og allerede nu ligger årets nedbørsmængde et godt stykke over gennemsnittet. Det viser tal fra DMI, som kan ses på kommunens hjemmeside. Tallene viser, at Rudersdal i de sidste cirka seks måneder har været »ekstraordinært våde«. I 2017 har det nemlig regnet rigtig meget især i løbet af sommeren og efteråret, og allerede oktober overskred kommunen den gennemsnitlige samlede årsnedbør i den periode, som DMI kalder normalperioden fra 1961-1990. I november overskred nedbøren så også årsgennemsnittet for den seneste 10-års periode, og det er altså allerede før nedbøren for december er en del af regnskabet.

»Vi kommer med sikkerhed højere op, inden året er omme«, konstaterer kommunen.

Ifølge formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), er en af de nyere udfordringer, som man er opmærksom på, såkaldt koblet regn, der betyder nedbør, der uden eller med korte intervaller afløser hinanden. Det betyder, at jorden bliver mættet med vand, så den ikke kan nå at opsuge det hele. Derfor kan selv mindre koblede nedbørshændelser forårsage store oversvømmelser.

- I vores klimahandleplan var vi i starten meget opmærksom på, hvor der forekom ekstrem-regn. Men indenfor de seneste to år er vi blevet meget mere opmærksom på koblet regn og den større regnmængde, og hvilken påvirkning det har på vores områder i kommunen, siger Court Møller tirsdag i Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge udvalgsformanden er både den koblede regn og ekstrem-regnen udfordringer for kommunen.

- Vi har haft fokus på begge dele, og det vil vi også fortsat have, for det er jo en del af klimaændringerne i det hele taget, så det vi ser nu, kommer vi helt sikkert også til at se og skulle forholde os til i fremtiden, siger Court Møller.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.