Jens Peter Steensen i hjemmet i Holte. Her flyttede han til fra Odense i 2018 året før han gik på pension. Den 71-årige S-formand og kandidat til Regionsrådet vil dog fortsat gerne engagere sig. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Regionsrådskandidat: Sundhed er en kerneværdi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionsrådskandidat: Sundhed er en kerneværdi

Der skal være fri og lige adgang til vores sundhedsvæsen, men »væsnet« skal også fagligt og servicemæssigt være helt fremme i skoene, siger læge og tidligere lægelig direktør, Jens Peter Steensen, der til november stiller op til Regionsrådet for Socialdemokratiet.

Rudersdal - 06. april 2021 kl. 05:28 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Som de fleste andre, der går ind i politik, stiller Jens Peter Steensen op som kandidat for Socialdemokratiet til Regionsrådet for Hovedstaden, fordi han gerne vil forbedre nogle ting.

Som tidligere lægelig direktør ved blandt andre Odense Universitetshospital og sygehusene i Næstved-Nykøbing F og senest overlæge i Sundhedsstyrelsen vurderer han også selv, at han har en viden, der kan være med til at gøre en forskel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag:

- Med den viden, jeg har opbygget gennem livet, vil jeg gerne engagere mig og påvirke, hvordan vi videreudvikler systemerne og vores sundhedsvæsen, der er en af grundpillerne - en kerneværdi - i vores velfærdssamfund. Jeg arbejder for at bevare den fri og lige adgang for alle, men nok så vigtigt også for et offentligt sundhedsvæsen, der dur! I Danmark skal vi være helt fremme i skoene både teknisk, sundhedsfagligt og servicemæssigt, ellers mister sundhedsvæsenet på sigt befolkningens tillid og betalingsvilje, vurderer Jens Peter Steensen.

-Systemet er under stigende pres - bl.a. pga. mange flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Vi vil fortsat være nødt til at prioritere, omstrukturere og passe på pengene. Men de grundlæggende principper må ikke antastes. Behandling og service skal være let tilgængelig, topmoderne og af høj kvalitet for alle. Der skal sikres bedre veje gennem sygehusene for de akutte patienter og den ældre del af befolkningen. Og der skal sikres en helt anden tæt sammenhæng mellem sygehus og indsats i hjemmene og kommunerne efter indlæggelse.

Der skal lyttes mere Jens Peter Steensen ønsker, at man i sundhedsvæsnet lytter mere til personalet og patienterne og i forhold til, hvad der kan gøres bedre.

- Der er eksempelvis megen viden, der går tabt i patienternes oplevelser og erfaringer. Det kan vi med fordel være bedre til at samle op. Der er også brug for meget mere systematik i indsatsen mod ulighed. Regionen må sammen med medarbejdere, patientforeninger og andre systematisk gå forskellige områder igennem og igangsætte konkrete og langsigtede tiltag, hvor regionen alene eller sammen med andre kan forbedre sundheden for dem, der sundhedsmæssigt er dårligt stillede.

- Når corona-situationen tillader det, skal jeg føre valgkamp på traditionel vis. Jeg skal ud på gader og stræder, ringe dørklokker, dele foldere ud og skrive indlæg i aviserne og på de relevante platforme på de sociale medier. Jeg deltager også gerne i sundhedsfaglige vælgermøder, men jeg er klar til at stille op til alt. Det er første gang, at jeg stiller op politisk. Det glæder jeg mig meget til, lyder det med et smil fra den 71-årige kandidat.

Kort om Jens Peter Steensen Alder: 71 år

Uddannelse: Læge fra København Universitet, MPA fra CBS, videreuddannet speciallæge i samfundsmedicin.

Privat: Gift med Lene, journalist. Far til tre børn og otte børnebørn. Bosat i Holte.

Fritidsbeskæftigelser: Hus og have, cykling, alt hvad man kan lave med børnebørn, politik.

Karrieren kort: Læge ved hospitaler i København og Næstved, værnepligtig læge i redningshelikopteren ved Flyvestation Værløse, lægevagt.

l 1986-96 afdelingsleder ved Institut for Sundhedsvæsen (i dag VIVE), planlægningschef i Vestsjællands Amt og udviklingschef ved Rigshospitalet.

l 1996-2016 lægelig direktør og adm. direktør ved sygehusene i Storstrøms Amt. Senere lægelig direktør ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

l 2016-19 overlæge i Sundhedsstyrelsen. Derefter pensioneret, dog fortsat en vis deltidsbeskæftigelse.