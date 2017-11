De Radikale går fra et mandat til to mandater. Der må dog en dramatisk lodtrækning til, da der er fuldstændig stemmelighed mellem de to kandidater Kirstine Flarup Tofthøj og Jacob Netteberg - og selvom der på skiltet står Kristine, hedder hun altså Kirstine. Lodtrækningen finder sted onsdag eftermiddag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Radikalt drama: KB-medlem findes ved lodtrækning

Derfor måtte der endnu en fintælling til, og den viste, at der var fuldstændig stemmelighed mellem de to kandidater.

Det betyder, at der må en nervepirrende lodtrækning til for at afgøre, hvem der får den sidste af de to radikale pladser i den kommende kommunalbestyrelse. De Radikale gik ved gårsdagens valg fra det nuværende ene mandat til to mandater.