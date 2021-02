Radikale: Rookie-hold kan sættes ind mod uroen i Birkerød bymidte

Se billedserie Jacob Netteberg (tv) og Court Møller efterlyser flere idéer fra de andre partier til, hvordan uroen og utrygheden i Birkerød kan løses...

Unge uromagere har gennem længere tid trukket overskrifter i blandt andet nærværende avis. Radikale Venstre vil skabe flere fællesskaber for de unge.

Rudersdal - 19. februar 2021 kl. 05:04 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Unge uromagere i Birkerød er blevet omtalt mange gange i de seneste måneder. Politikere både fra Christiansborg og lokalpolitikere har omtalt store problemer.

Og selvom det nok kan synes alvorligt for dem, der oplever uro, chikane eller hærværk, så er kurven for personkriminalitet og vold kun nedadgående. Det skriver Court Møller og Jacob Netteberg, der begge er medlemmer af Rudersdal Kommunalbestyrelse for Radikale Venstre med henvisning til tal fra Nordsjællands politi.

- Vi går faktisk begge tit i og omkring Birkerød bymidte og kommer forbi bibliotekets p-anlæg, og vi har naturligvis set grupper af unge, men ingen af os er nogensinde blevet forulempet af dem. De kan være højrøstede, og de kan godt virke skræmmende. Lige indtil man taler med dem. Så viser de sig ofte blot at være kåde unge mennesker, som spiller op, siger Jacob Netteberg til Frederiksborg Amts Avis.

Han er godt klar over, at der er enkelte episoder med reel kriminalitet begået i bymidten, men han peger på, at antallet af kriminelle handlinger ikke er stigende i forhold til tidligere år:

- Kriminaliteten skal naturligvis tages alvorligt. Det er dog en opgave for Nordsjællands Politi, og de har heldigvis øget fokus på området, lyder det fra Jacob Netteberg.

Reelle løsninger Hans gruppeformand i kommunalbestyrelsen, Court Møller, tager ordet:

- Lad os gå med på præmissen om grupper af unge, der skaber uro og utryghed. Det vil være dejligt, hvis de politikere, der ser et problem, også ville være med til at vise en vej til at løse et eventuelt problem. Vi hører om mere politi, mandsopdækning, vagtværn med mere, men løser det noget? Næppe! Reelle løsninger har vi ikke hørt fra politikerne, der har haft travlt med at tale om problemer. Det grundlæggende problem er, at der er unge der samler sig i grupper, fordi det er i gruppen, at de kan skabe sig sociale relationer og møde andre unge i øjenhøjde, siger Court Møller.

Politiet har i det seneste godt halve år været hyppigere gæster i Birkerøds gadeliv. Foto: Lars Sandager Ramlow

De to radikale lokalpolitikere vil gerne drøfte løsninger, og de kommer her med deres bud på, hvordan der kan skabes et mere trygt bymiljø.

- Det er nok typisk tale om unge, der ikke er inde i foreningslivet. Måske har de været med i en fodboldklub, håndboldklubben eller en anden forening for år tilbage, men de er det ikke længere. Måske har en del af de unge aldrig været aktive i en forening. Det ved vi faktisk ikke, og her kunne vi jo starte. Hvorfor ikke interviewe de unge og tale med dem om deres oplevelser og erfaringer med foreningerne - eller mangel på samme, lyder det fra Jacob Netteberg.

Fat i foreningslivet Court Møller peger på, at man med den nye viden vil kunne se på, hvordan foreningerne kan være med til at skabe løsninger for de unge.

- Vi tror ikke, at de unge bare sådan uden videre melder sig ind i en idrætsklub. Hovedparten af de unge er mellem 13 og 17, og det er i denne alder, hvor mange unge desværre dropper idrætsforeningen. Andre interesser bliver interessante, og idrætsforeningen bliver lidt for fokuseret på resultater og den næste kamp i turneringen. Derfor er færre unge over 15 år medlem af en idrætsforening, vurderer Court Møller.

Radikale Venstres forslag er derfor, at foreningerne får økonomiske incitamenter til at skabe plads for unge, der ikke har erfaringer med en sportsgren.

- Lad os kalde det for »rookie-hold«. Vi skal straks understrege, at det lidt underlige ord »rookie« intet har med en rocker at gøre. Begrebet »rookie« kommer fra nordamerikanske sportsgrene, hvor det anvendes for en spiller, der endnu ikke har afsluttet sit første år på det pågældende niveau, forklarer Court Møller, der fortsætter:

- Vi foreslår, at klubberne får et særligt tilskud til at etablere rookie-hold for nye udøvere over 15 år. Holdet skal have fokus på fællesskaber, læring, hygge, træning mere end resultater. Hvis foreningerne danner rookie-hold, kan de skabe et miljø og en mulighed for at unge uden erfaring for en idrætsgren kan afprøve og få erfaringer med en ny sport. Det vil kunne tiltrække unge, der ellers ikke er eller har været en del af foreningslivet.

Klubber skal fange unge Jacob Netteberg peger på, at rookie-holdene naturligvis kan etableres blandt de store og kendte idrætsgrene som fodbold, håndbold eller basketball, men det kan også være fægteklubben, bokseklubben eller måske et skaterhold på skaterbanen ved Idrætscentret, der etablerer et rookiehold for at fange unge, der er nysgerrige efter nye idrætsaktiviteter.

- Hvis kommunen giver foreningerne det økonomiske incitament til at etablere aktiviteter for unge uden for foreningslivet, så tror vi på, at mange unge vil tage imod tilbuddet og prøve nye idrætsgrene. Dernæst er der helt sikkert også behov for at give Ung i Rudersdal og klubtilbud bedre, og flere muligheder for at holde åbent for flere grupper.

Jacob Netteberg fortsætter:

- Det er jo ikke alle, der savner »idræt« men i virkeligheden blot samvær uden konstant voksen overvågning. Mulighederne er mange, og vi tror at vejen ind til et fællesskab i en forening, kan være vejen til, at de unge får skabt nye relationer og andre interesser frem for kun at mødes på parkeringspladsen under Administrationscentret eller McDonalds.

Både han og Court Møller efterlyser flere løsnings-idéer fra de andre partier. Efterlysningen er hermed givet videre.