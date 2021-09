Radikale: Flere penge til børn, sk0le og grøn omstilling

Budget Et budget med fokus på børn, skole og den grønne omstilling. Der er kort sagt tale om et budget, der er fyldt med radikale mærkesager: Flere daginstitutionspladser, så der er plads til alle børn. Minimumsnormeringerne fremrykkes. Forbedret aflønning til de erfarne pædagoger, så de bliver i kommunen. Og på skoleområdet investeres massivt i bedre læringsmiljøer til glæde for de ældste elever i folkeskolerne.

Vi er også glade for den endnu større fokus, der er på den grønne omstilling. Vi stillede forslag om, at vi nu skal i gang med udskiftning af hele kommunens bilpark til elbiler. Det var der opbakning til. Og så har vi i slutfasen fået tilslutning til, at vi skal finde en enkel model til at fremme samkørsel. Her kan allerede eksisterende app's være en løsning, der skaber nye muligheder for at borgerne vælger at benytte hinandens biler som en slags minibusser, når man tager en gæst med i stedet for at sidde alene i bilen.

Vi skal sikre grundvandet mod forurening, styrke cyklismen og klimaaftrykket skal kobles til kommunens indkøbsaftaler, så vi træffer de rigtige grønne valg.

Vi sætter yderligere midler af til idrætsområdet og støtter mere halkapacitet i Holte-området, og vi vil meget gerne have analyseret mulighederne for at skabe mere halkapacitet ved Rudegaard Stadion.

Og endelig skal vi have styrket borgerdialogen - ikke mindst i relation til de sårbare børn, unge og deres familier, hvor der er behov for en større nysgerrighed efter løsninger. Et budget fyldt med radikale aftryk.