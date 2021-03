'Rabatgruppen' fik biodiversiteten til at blomstre i Rudersdal

Se billedserie I løbet af de sidste fem år er biodiversiteten blomstret i Rudersdal og specielt på Attemosevej. Ved projektets start kunne man registerere 162 arter langs Attemosevej. Ved den senste optælling var det antal 235. Arkivfoto

Et enkelt indgreb gav naturen et tiltrængt pusterum på Attemosevej. Siden er variationen af planter nærmest fordoblet. Men Biodiversiteten i Rudersdal kan sagtens blive endnu bedre, siger Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal

Det er fem år siden, at Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal nedsatte en gruppe, der skulle beskæftige sig med, hvordan man kunne få mere biodiversitet i kommunen.

Gruppen blev hurtig omdøbt 'rabatgruppen', fordi deres primære mål var at arbejde for en mindre intens slåning af kommunens rabatter, da der her var en meget ensartet bestand af græsser med en meget ringe biodiversitet.

De havde særligt blikket rettet mod Attemosevej, fordi den måde vejen bugter sig på giver en varieret jordbund med gode betingelser for stor biodiversitet, selvom jorden næsten er for gødningsrig.

Svend Broberg fra Holte står i spidsen for 'rabatgruppen', der i 2017 indgik en aftale med Rudersdal Kommune om at holde igen med klipningen af vejrabatterne, så frekvensen blev skåret ned til to gange om året.

En gang i maj måned, hvor de tunge græsarter bliver slået, så der er lys til, at flere arter kan finde fodfæste, og en gang sidst på efteråret når planterne har nået at smide deres frø. Et tiltag, der i den grad har vist sig at være en gave til biodiversiteten langs Attemosevej.

"To dygtige botanikere - en faguddannet og en amatør har lagt et kæmpe stykke arbejde i projektet. Seks til syv gange om året har de registreret antallet af arter. I 2017, da projektet startede, var der 162 arter og ved den seneste optælling var det antal 235," fortæller Svend Broberg.

Og det er ikke bare floraen, der har nydt godt af, at der er skruet ned for klipningen af kommunens rabatter.

Dyrelivet stortrives også. I 2019 registrerede to andre biologer, at der i rabatterne levede 240 forskellige hvirvelløse dyr, men i 2020 var det antal steget til 327. Derimellem nogle ikke helt almindelige arter.

Blandt landets bedste til biodiversitet Han glæder sig selvfølgelig over kommunens fine placering i top ti på det danske biodiversitetskort.

Men det kommer heller ikke bag på ham.

"Den flotte placering skyldes især fraværet af landbrug. Monokulturer er skidt for biodiversiteten, det er det samme problem med golfbanerne. Grønne ørkener kalder vi det," siger Svend Broberg.

Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal har nu aftalt med kommunen at de flotte resultater fra Attemosevej udbredes til de øvrige "vilde" græsrabatter i kommunen, som derfor fremtidig kun slås en gang i maj måned og en gang i det sene efterår

Bedre vandmiljø Svend Broberg, der har en baggrund som ferskvandsbiolog, mener også, at der i den grad er plads til forbedring, når det gælder vandmiljøet. Han så gerne, at der blev igangsat mange flere LAR -projekter i området (Lokal Afledning af Regnvand).

"Når vi har de kraftige regnskyl i kommunen, er der 92 steder, hvor der er overløb med spildevand, og det går hårdt ud over biodiversiteten i vores søer og vandløb," siger Svend Broberg.

Han er er også bekymret over planerne om at stoppe den kunstige iltning af Furesøen, som han er overbevist om vil have en negativ indflydelse på antallet arter.

Det er dog endnu uklart om kommunerne omkring Furesøen får lov til at stoppe iltningen af søen. En afklaring på det spørgsmål ligger fortsat i Miljøministeriet.