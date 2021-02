Raadvands fremtid er sikret. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Raadvad skal have ny lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Raadvad skal have ny lokalplan

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Raadvad, som skal sikre områdets landskab og kulturarv

Rudersdal - 12. februar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner har nemlig besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Raadvad. Formålet med lokalplanen er blandt andet at sikre områdets kulturarv og landskabskarakter, og så skal den sikre, at beboere og håndværkere kan overtage området fra staten.

De to kommuner håber at kunne forelægge et udkast til lokalplan i sommeren 2021, og således er der for områdets beboere og håndværkere udsigt til en lykkelig afslutning efter års uvished om området.

"Vi er meget glade for, at kommunerne har fokus på at bevare Raadvad og dette kulturhistoriske miljø og vil sikre dette for beboere såvel værksteder i Raadvad. Der er en god dialog mellem lejerne, Naturstyrelsen og Freja Ejendomme, og vi er godt i vej med processerne både på boligdelen, såvel lejerne på fabrikken," siger kunsthåndværker Stine Ring, formand for fabriksgruppen i Raadvad for eksempel i en pressemeddelelse.

Formand for beboergruppen, Bent Hansen er også en tilfreds mand:

"De fleste, som bor her i Raadvad, har jo haft deres liv her i 30-40-50 år, og det er vigtigt, at Raadvad forbliver et unikt sted. Vi ser frem til at kunne se en lykkelig afslutning i løbet af foråret efter næsten tre år i uvished," siger han.

Borgmestrene i de to kommuner er tilsvarende svært tilfredse med udsigten til, at det "unikke og bevaringsværdige stykke Danmarkshistorie," som Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani (K) benævner det, er sikret for fremtiden:

"Det glæder mig, at der bliver holdt fast, og at vi i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune nu får udarbejdet en helt ny lokalplan for Raadvad-området, som sikrer områdets kulturarv og landskabskarakter. Det er et betydeligt og meget attraktivt udflugtsmål, som vi på denne måde fastholder for de kommende generationer, ligesom vi også sikrer områdets nuværende beboere," siger Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal.