Raadvads beboere og erhvervsdrivende har diskuteret et køb af Raadvad med Naturstyrelsen. Arkivfoto: Lars Schmidt

Raadvad kan være tættere på at blive bevaret

Naturstyrelsen og repræsentanter for beboerne og erhvervene i Raadvad har mødtes om et salg direkte til beboerne og brugerne, oplyser Lyngby- Taarbæk Kommune. En rigtig god idé, siger Rudersdals borgmester

Rudersdal - 15. november 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Et stykke lokalt kulturhistorie kan være ét skridt tættere på at blive bevaret, som det er.

Raaadvads fremtid har gennem længere tid været uvis, fordi området var på vej på private hænder, da staten ville sælge. Nu har der imidlertid været møde mellem Naturstyrelsen og repræsentanter for beboerne og erhvervene i Raadvad. På mødet blev der drøftet et muligt salg direkte til beboerne og brugerne.

Rudersdal Avis har forgæves forsøgt at få en kommentar fra beboernes advokat om mødet.

Vil fastholde miljøet Det mulige salg til beboerne vækker begejstring hos Rudersdal-borgmester Jens Ive (V).

"Et salg direkte til beboerne er en rigtig god idé. Jeg har også ved tidligere møder spurgt, om det ikke var en farbar vej for dem," siger han og påpeger, at der venter beboerne et stort stykke arbejde, såfremt de ender med at købe.

"Udfordringen er, at det ikke kun er at købe. Ejendommen trænger til en kærlig hånd. Men er man villig til at investere, tror jeg, at det er en god vej at gå for at fastholde området, som det er," siger han og fortsætter:

"Vi får med beboerne som købere fastholdt det miljø, som vi gerne ser. Vi har lavet en stram lokalplan, fordi vi ønsker at fastholde formålet med stedet. Når formålet så at sige bliver ejere, kan vi kun være tilfreds med det," siger han.

Fakta Sagen kort

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme overtog 1. februar det gamle industri- og boliganlæg i Raadvad, fordi Naturstyrelsen solgte det fra. Pengene fra salget skulle bruges på at genoprette Søborg Sø og Ekkodalens moser på Bornholm.



Det private ejendomsselskab SAP9 Group købte Raadvad. Et køb, der var betinget af, at området kunne udstykkes.



Raadvad huser 21 kunstnere, kunsthåndværkere og håndværkere, som frygter for fremtiden under SAP9 Group. Bekymringen går blandt andet på hævet husleje, som vil betyde, at man er nødt til at fraflytte Raadvad. Forsvinder de håndværk, der historisk er knyttet til stedet, mister man et stykke kulturarv, lyder det. Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme overtog 1. februar det gamle industri- og boliganlæg i Raadvad, fordi Naturstyrelsen solgte det fra. Pengene fra salget skulle bruges på at genoprette Søborg Sø og Ekkodalens moser på Bornholm.Det private ejendomsselskab SAP9 Group købte Raadvad. Et køb, der var betinget af, at området kunne udstykkes.Raadvad huser 21 kunstnere, kunsthåndværkere og håndværkere, som frygter for fremtiden under SAP9 Group. Bekymringen går blandt andet på hævet husleje, som vil betyde, at man er nødt til at fraflytte Raadvad. Forsvinder de håndværk, der historisk er knyttet til stedet, mister man et stykke kulturarv, lyder det. Unik historie Syd for kommunegrænsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er der også glæde over udsigten til et eventuelt salg til beboerne. Raadvad ligger både i Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Jeg er glad for, at der nu er igangsat en proces, hvor formålet er at bevare Raadvads helt særegne kulturelle værdier som et samlet hele for eftertiden. Beboerne og erhvervsdrivende i området værner dagligt om dette stykke unikke Danmark, som ikke findes andre steder i landet, og sådan ser jeg gerne det forbliver fremover," udtaler borgmester Sofia Osmani (K) i pressemeddelelse, inden mødet fandt sted.

Staten solgte i 2019 Raadvad til et privat ejendomsselskab. Salget var betinget af ejendomsselskabets ønske om at udstykke området. Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner meddelte i forbindelse med salget, at Raadvad skulle bevares som et samlet område.

Det skyldes blandt andet, at de gamle bolig- og industrianlæg i Raadvad, også kendt som industriens vugge i Danmark, har en industrihistorisk værdi, som ligger i "enestående landskabelige omgivelser" i samspil med Mølleåen, som Lyngby-Taarbæk Kommune skriver i en pressemeddelelse.