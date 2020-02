R-politiker: Udligningsreform er socialdemokratisk makværk

Court Møller (R) er den seneste til at lange ud efter regeringens udspil til men udligningsreform, som han kalder »socialdemokratisk makværk«. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 13. februar 2020 kl. 18:56 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Socialdemokratisk makværk«. Sådan beskriver Court Møller (R), der sidder i Rudersdal Kommunalbestyrelse, regeringens udspil til en udligningsreform.

Et udspil, der siden offentliggørelsen torsdag den 30. januar, er blevet mødt med en del kritik - ikke mindst her på siderne, hvor blandt andre borgmester Jens Ive (V) ikke har lagt fingre imellem.

Senest har flere partiers byrådsgrupper - heriblandt Det Konservative Folkeparti i Rudersdal - søgt om aktindsigt hos Social- og Indenrigsministeriet for at få indblik i det baggrundsmateriale, som regeringen baserer udspillet på.

Nu melder altså også Court Møller sig i koret af kritikere fra Rudersdal Kommunalbestyrelse.

- Den socialdemokratiske regering har behændigt skruet en model sammen, der tilgodeser deres socialdemokratiske borgmesterkommuner. Udspillet er ikke funderet på faglighed, men på ønske om at tilgodese visse nøje udvalgte kommuner, siger Court Møller og tilføjer:

- Ikke mindst de store kommuner Aarhus, Aalborg og Odense bliver tilgodeset selvom netop disse kommuner de seneste 10-20 år har udviklet sig i en retning med flere ressourcestærke borgere. Den ekspertgruppe, der har udarbejdet en udmærket rapport, har regeringen valgt at se stort på for i stedet at udarbejde en gang socialdemokratisk makværk.

Vedtages udligningsreformen af Folketinget vil det ifølge regeringens udspil resultere i en ekstraregning til Rudersdal på cirka 200 millioner kroner årligt. Court Møller mener blandt andet, at de føromtalte byer i regeringens udspil vil have en fordel, fordi de har mange unge studerende borgere.

- Langt hovedparten af kommunernes udgiftsbehov sker på den demografiske fordeling, idet borgere under 16 og over 85 står for langt hovedparten af de udgifter som en kommune har til kommunal service for borgerne. Men fremover vil kommunerne blive trukket 34,5 procent, der fordeles til den socioøkonomiske fordeling - fremfor i den nuværende model, hvor tallet er 33,5 procent, siger Court Møller.

Han fortsætter: - I kroner og øre er 34,5 procent eksempelvis mere af 100 kroner end af 10 kroner, og derfor rammer denne omfordeling meget skævt. Det betyder, at kommuner med relativt mange studerende og borgere i alderen 16 til 29 - såsom Aarhus, Aalborg og Odense - får en stor økonomisk fordel. Men disse borgere er ikke udgiftstunge. Modsat bliver en række Nordsjællandske kommuner stillet ringere, idet vi forholdsvis har flere børn og ældre og ikke ret mange studerende, siger Court Møller.

Court Møller kritiserer også, at der er lagt op til en ændret udligning af selskabsskatten. Det betyder ifølge Court Møller blandt andet, at en kommune som Billund bliver en af udligningsreformens store vindere, fordi Lego ligger i Billund.

- Billund har ganske vist en Venstre-borgmester (Ib Kristensen, red.), men kommuner som eksempelvis Gladsaxe og Ballerup, der begge har socialdemokratiske borgmestre, bliver også de store vindere af denne ændring. Alle eksperter havde ellers foreslået, at selskabsskatten i højere grad indgår i den fælles udligning, men sjovt nok finder regeringen det mere rigtigt, at kommuner nu skal beholde mere af selskabsskatten, hvilket er til fordel for flere socialdemokratisk-ledede kommuner, lyder det fra Court Møller, der slutligt opsummerer sin holdning til regeringens udspil til en udligningsreform:

- Det ser ud til, at det styrende spørgsmål for den udligningsreform, som den socialdemokratiske regering har lagt frem, har været, hvordan man kan ændre på udligningen, så den tilgodeser socialdemokratisk-ledede bykommuner. Det er nemlig sådan, at der er skruet på alle de parametre i udligningsberegningen, der tilgodeser de store socialdemokratiske bykommuner. Det er sådan, at Radikale Venstre i Rudersdal ser reformen.