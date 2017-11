R-kandidat efter lodtrækning: Som en gladiatorfilm

Se billedserie Kirstine Flarup Tofthøj gør De Radikales Court Møller (midtfor) selskab i den kommende kommunalbestyrelse. Grundet stemmelighed med Jacob Netteberg (t.v.) måtte der dog lodtrækning til for at finde det nye kommunalbestyrelsesmedlem. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 23. november 2017

Der måtte lodtrækning til, da De Radikale skulle finde deres andet kommunalbestyrelsesmedlem, fordi der var stemmelighed mellem Jacob Netteberg og Kirstine Flarup Tofthøj. Lodtrækningen fandt sted onsdag eftermiddag klokken 16.45 i Administrationscentret i Birkerød, hvor der klokken 17.00 var kommunalbestyrelsesmøde. Og her var det Kirstine Flarup Tofthøjs navn, der blev trukket op af den stofpose, som Jens Ive (V) holdt, og hvori de to kandidaters navne lå foldet sammen på papirer. Kirstine Flarup Tofthøj gør dermed det radikale medlem af kommunalbestyrelsen Court Møller selskab efter nytår.

For de to R-kandidater var det en noget særegen oplevelse, som Jacob Nettteberg kalder »surrealistisk«.

- Dagen startede med en ekstrem glæde over, at vi radikale har fordoblet vores mandattal i kommunen, og det er vi jo super lykkelige over efter, at vi i en lang valgkamp har været med til at trække det i den retning. Jeg er ny i politik, så jeg har ikke prøvet sådan noget her før, men jeg kunne også fornemme på alle andre, der var til stede, at det altså ikke er en helt normal situation, fortalte Jacob Netteberg, der havde følgende bemærkning til lodtrækningen:

- Det var virkelig mærkeligt, og jeg fik nærmest følelsen af at være med i en gladiatorfilm. To, der holder meget af hinanden, skal træde ind i arenaen, og kun én får lov til at gå derfra, forklarede Jacob Netteberg med et grin.

Lodtrækningen efterlod Kirstine Flarup Tofthøj med lidt ambivalente følelser.

- Der er jo ikke nogen, der hverken ønsker at vinde eller tabe et mandat ved en lodtrækning, men det har da været en meget spændende dag med et lidt overraskende udfald. Det er ikke så ofte, det sker, at man ender med at have to kandidater med præcis lige mange stemmer. Men det kendetegner hele valgforløbet, at der har været overraskelser, og vi har også fået et bedre valg som parti, end vi måske havde turdet drømme om, siger Kirstine Flarup Tofthøj, der kalder det for »et meget usædvanligt døgn«.

Formanden for De Radikales vælgerforening, Nikolaj Brasen, glæder sig over to mandater i den kommende kommunalbestyrelse.

- Jeg er utrolig glad for det ekstra mandat, og det er det, der betyder mest. Når det er sagt, så er lodtrækningen et udtryk for, at begge kandidater har overpræsteret, og den energi, der er i gruppen vil fortsat blive brugt, og vi har masser af opgaver til Jacob, lød det efter lodtrækningen fra Nikolaj Brasen