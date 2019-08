Hvis din hjerne løber af med dig med bekymringer om fortiden og fremtiden, kan der være hjælp at hente i mindfulness. Det mener psykolog Trine Karsholt, der nu udbyder kurser i Rude Skov. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Psykolog: Når hjernen driller, kan nuet hjælpe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykolog: Når hjernen driller, kan nuet hjælpe

Rudersdal - 25. august 2019 kl. 07:19 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis bare min chef var lidt bedre. Hvis bare der var 25 grader varmt udenfor. Hvis bare jeg præsterede lidt bedre på jobbet - så ville alting være meget bedre.

Mange kan nok nikke genkendende til »hvis-nu-bare«-tankegangen, hvor man bruger megen tid på at gruble over alle de ting, der kunne gøre livet bedre.

Mange har nok også prøvet at tage fremtidens sorger på forskud og at spekulere over fortidens begivenheder. Ifølge psykolog Trine Karsholt er det i hvert fald helt normale tankemønstre.

Men det kan også blive en belastning, som det kan være en god idé at lære at håndtere.

- Tanker og bekymringer om fremtiden og vores liv kan virke som sandheden om vores liv, men er det ikke nødvendigvis. Og i nogle tilfælde kan det udvikle sig til katastrofetanker, som sætter sig fysisk i kroppen, og som det kan være hensigtsmæssigt at lære at håndtere, siger Trine Karsholt.

Den uperfekte skovbund

En måde at håndtere disse tanker på er gennem mindfulness, som ifølge Trine Karsholt kan være et givtigt redskab til at forstå, at ens tanker ikke nødvendigvis er sandheden om en selv eller ens liv, ligesom det kan bringe ens opmærksomhed tilbage til nuet.

- Mindfulness handler om at lære at være venlig over for sig selv og ens tilværelse som den ser ud lige nu - ikke som den burde være, siger Trine Karsholt, der fra på tirsdag tilbyder undervisning i mindfulness i Rude Skov.

Gennem mindfulness træner man blandt andet evnen til bare at observere ens tanker, og man lærer at rumme dem, uden at de nødvendigvis bliver en del af ens følelsesliv.

- Når der opstår en bekymringstanke, kan man lære at blive opmærksom på den og sige til sig selv: »Okay, der var en tanke. Den må godt være her, men nu lader jeg den passere videre«, siger Trine Karsholt.

Den øvelse er ikke nødvendigvis nem, men man kan - som med det meste andet - blive bedre ved at træne. Det gør man blandt andet ved at øve sig på at flytte opmærksomheden tilbage til nuet gennem sanserne.

Ifølge Trine Karsholt kan skoven være et rigtig godt sted at øve sig i dette.

- Mens man går i skoven, kan man prøve at høre lydene, som om det er første gang, man hører dem, ligesom man kan lægge mærke til, hvordan skovbunden føles under fodsålerne.

Hvis vi bliver i et sansende nærvær, så er vi til stede nu, siger Trine Karsholt.

Går glip af livet

Trine Karsholt mener, at vi risikerer at gå glip af livet, hvis vi i vores tanker hele tiden arbejder på at forandre det.

- Hvis man hele tiden tænker »hvis nu bare«, så misser man sit egentlige liv. Nuet er det eneste sted, vi kan være til stede og leve livet. Vi lever nu, og ikke i det liv, vi burde have eller det, der kommer. Det kan give frihed, at vi ikke er slave af de tanker, der bekymrer og påvirker vores følelsesliv negativt, siger Trine Karsholt, der understreger, at det ikke er det samme som at ignorere sin fortid, fremtid eller bekymringer forbundet dermed.

- Mindfulness handler ikke om bare at lade stå til, men om at lære at være til stede der, hvor vi er lige nu, siger Trine Karsholt, der er overbevist om, at de fleste mennesker ville have glæde af mindfulness - især i denne del af verden, hvor vi ifølge hende hele tiden skal præstere for at realisere os selv og optimere vores liv.