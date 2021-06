Rudersdal Kommune har problemer med at administrere loven på børnehandicapområdet. Det konkluderer professor i socialret på Aalborg Universitet John Klausen, på baggrund af antallet af omgjorte sager på børnehandicapområdet i Ankestyrelsen. Administrationscentret i Birkerød. Foto: Rudersdal Kommune

Professor: Kommunen har store problemer med at administrere loven på børnehandicapområdet

Sager om for eksempel pasningstilbud og hjælp på børnehandicapområdet bliver i højere grad omgjort i Rudersdal Kommune end på landsplan. Problemets omfang er formentlig større, vurderer professor, men kommunen fører ikke statistik over antallet af klager.

Rudersdal - 30. juni 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen og Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

På børnehandicapområdet i Rudersdal Kommune er der store problemer med at administrere loven.

Det vurderer professor i socialret på Aalborg Universitet, John Klausen, på baggrund af Rudersdal Kommunes antal af omgjorte sager på børnehandicapområdet i Ankestyrelsen.

Sagerne drejer sig for eksempel om pasningstilbud, tabt arbejdsfortjeneste samt hjælp og ledsagelse.

Ankestyrelsen behandlede sidste år 17 sager fra Rudersdal Kommune. I 59 procent af sagerne endte det med en omgørelse. På landsplan er omgørelsesprocenten 52.

Lignende problemer finder man altså også i landets andre kommuner. Men problemerne er ifølge professoren større i Rudersdal.

"Omgørelserne er højere end landsgennemsnittet, og generelt er der store retssikkerhedsproblemer på området. Men problemerne er endnu større i Rudersdal Kommune, når man ser på omgørelsesprocenten. Kommunen har ganske store problemer med at administrere lovgivningen. Det er et stort problem for de borgere, der ikke får den ydelse, de har krav på," siger John Klausen, som er medlem af Aalborg Universitets socialretlige forskningsgruppe

Forekommer tvivlsomt Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) er blevet forelagt professorens vurdering:

"Rudersdal Kommune har stor opmærksomhed på retssikkerheden," siger han og henviser til tal, der ikke udelukkende drejer sig om børnehandicapområdet.

"I 2020 har Rudersdal Kommune i alt truffet 1.139 afgørelser på børneområdet indenfor serviceloven. Af de 1.139 afgørelser har Ankestyrelsen behandlet 37 klager. Ankestyrelsen ændrede i 2020 Rudersdals Kommunes afgørelser i fire sager og har hjemvist ni sager. To klager er afvist af Ankestyrelsen, og i 22 er Rudersdal Kommunes afgørelse fastholdt. Ankestyrelsen har således i fire afgørelser vurderet, at kommunen ikke har truffet den rigtige afgørelse," lyder det fra udvalgsformanden i et skriftligt svar til avisen.

Daniel E. Hansen tvivler desuden på, at retssikkerheden er værre i Rudersdal end i andre kommuner.

"Det lave antal klager til Ankestyrelsen betyder, at selv meget få sager kan ændre i procentandelene, hvorfor det forekommer noget tvivlsomt, at Rudersdal Kommune skulle have et større retssikkerhedsproblem end andre kommuner. Den procentvise andel af klagesager er faldet fra 3,9 procent i 2019 til 3,2 procent i 2020," siger han.

Få sager, men... John Klausen, hvordan kan du konkludere, at problemet med retssikkerheden på området i Rudersdal Kommune er større end i andre kommuner, når der er tale om så små tal?

"Det er rigtigt, at det er relativt få sager. Men det er sager, som kommunen har behandlet ad to omgange. Derfor må man antage, at kommunen mener, at de er helt sikre i deres sag. Men alligevel ender størstedelen med en omgørelse," svarer professor John Klausen.

Han er samtidig uforstående over, at kommunen i sit svar inkluderer tal fra hele serviceloven. Eller egentlig ikke:

"Jeg kan godt forstå, at kommunen også inddrager andre sager efter serviceloven, hvor omgørelsesprocenterne ikke er så høje. Omgørelsesprocenten på børnehandicapområder er markant over gennemsnittet i forhold til andre kommuner," siger han.

Alvorlige hjemvisninger Udvalgsformand Daniel E. Hansen påpeger, at en stor del af de omgjorte sager ikke handler om, at kommunen har truffet en forkert afgørelse, men at den "blot" er blevet hjemvist.

Når en sag omgøres, kan der være tale om enten en hjemvisning eller en ændring/ophævelse. En hjemvisning kan dreje sig om mangel på væsentlige oplysninger, som Ankestyrelsen har brug for for at træffe en afgørelse. En ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen, så den ændres eller ophæves.

Af de 59 procent omgjorte sager i Rudersdal Kommune drejer de 47 procent sig om hjemvisning og 12 procent om ændring/ophævelse.

"Ni afgørelser er blevet hjemvist. Hvis en afgørelse hjemvises, skyldes det ofte, at der er fremkommet nye oplysninger, som kommunen skal have lejlighed til at tage stilling til, før Ankestyrelsen vil foretage en endelig vurdering. Ankestyrelsen har her ikke nødvendigvis vurderet, at Rudersdal har truffet en forkert afgørelse, men har vurderet, at Rudersdal skulle have lejlighed til at se på sagen igen med nye oplysninger eller vurderinger for øje," siger Daniel E. Hansen.

Men det giver professor John Klausen ikke meget for:

"Det er rigtigt, at hjemvisning af sager ofte handler om manglende oplysninger. Men en fundamental regel i forvaltningsretten er, at kommunen er ansvarlig for at få oplyst sagen i tilstrækkeligt omfang til at træffe en afgørelse. Man kan ikke forvente, at borgeren ved, hvilke oplysninger kommunen skal bruge for at træffe en afgørelse. Hvis kommunen ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt, kan det være en så alvorlig fejl, at afgørelsen er ugyldig og bliver hjemvist," siger han og fortsætter:

"En hjemvisning dækker over, at sagsbehandlingen lider af så væsentlige fejl, at afgørelsen er ugyldig. Ellers hjemviser Ankestyrelsen ikke sagen."

Også hjemviste sager har konsekvenser. I 2020 drejede ni af klagesagerne i Ankestyrelsen sig for eksempel om tabt arbejdsfortjeneste. Seks af ni sager blev hjemvist.

"Det udgør ofte et stort problem for forældrene, fordi sagen så bliver trukket længere ud. Forældrene vil ofte stå i en situation, hvor de ikke ved, hvordan de skal løse problemstillingen med et handicappet barn, hvor der er behov for hel eller delvis hjælp til at forældrene kan passe barnet hjemme," siger John Klausen.

Betydelige mørketal Én ting er de sager, som Ankestyrelsen behandler. Noget andet er børnehandicapområdets mørketal. Når kommunen træffer en afgørelse, kan borgeren klage over beslutningen. Gør man det, genvurderer kommunen sagen. Er borgeren igen uenig i afgørelsen, ryger sagen til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenterne drejer sig altså kun om de sager, der ender på Ankestyrelsens bord, og, ifølge John Klausen peger flere undersøgelser på, at der også er betydelige problemer i sager, hvor der ikke er blevet klaget.

"Når omgørelsesprocenten i Rudersdal er så høj, har kommunen jo behandlet sagen to gange, så man kan med god grund frygte, at fejlprocenten er lige så stor i de sager, hvor borgeren ikke klager," siger John Klausen og fortsætter:

"Dem, der klager, får nok i sidste ende den rigtig afgørelse. Men sagsbehandlingstiden er lang. Første frist er fire uger for kommunens sagsbehandling. Borgeren har så en ankefrist på fire uger, og så skal kommunen revurdere. Hvis de holder fast i afgørelsen, sendes den til Ankestyrelsen. Her er der allerede gået to-tre måneder, og så går der tre-fire måneder, før Ankestyrelsen har truffet en afgørelse. Bliver sagen hjemvist, er der gået mindst et halvt år, og så skal den sagsbehandles igen. Og så starter det forfra og borgeren skal i værste fald klage over den nye afgørelse. At borgere skal vente mere end et halvt år, før de får en korrekt afgørelse, er én ting. Men det er værre for dem, der ikke får klaget," siger han og tilføjer:

"På den måde tæller forældre, der ikke klager, fordi de enten ikke har haft energi, ressourcer eller af frygt for forvaltningen, ikke med."

Ingen statistik over klager En måde at kaste lys over mørketallene er at føre statistik over antallet af klager, som ikke ender hos Ankestyrelsen, påpeger professor John Klausen. Det gør man dog ikke i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune fører nemlig ikke statistik over antallet af klager, som altså ikke ender hos Ankestyrelsen. Det oplyste borgmester Jens Ive (V) på kommunalbestyrelsesmødet i maj.

Kommunen er dog heller ikke forpligtet til at gøre det og prioriterer det heller ikke.

"I princippet kan vi opgøre og tælle alt, og anvende langt mere tid på dokumentation. Det vil altid være en afvejning, hvor omfattende opgaven med dokumentation skal være. Det, vi ønsker, skal være i fokus, er dialog og samarbejde i forhold til de bekymringer, som henvendelsen drejer sig om," siger Daniel E. Hansen til Rudersdal Avis.