Privat børnehus fejrer 50 år

- Samme år, som vi fejrer, at det er 50 år siden, at børnehuset slog dørene op og modtog børn i pasning for første gang, får vi godkendelse af Rudersdal Kommunalbestyrelse til at overgå til privat drift. I en tid hvor kommunen arbejder imod færre og større daginstitutioner, har vi sikret, at vores lille børnehus bliver bevaret i dets oprindelige ånd. Ringen sluttes rigtig fint med privatiseringen her op til vores 50 års jubilæum, siger leder Majbrit Vick.

- Over årene blev åbningstiderne langsomt udvidet for at følge forældrenes øgede behov for pasning. I forbindelse med privatiseringen gik vi over til at have åbent på fuld tid, siger bestyrelsesformand Klaus Vesti, som fortsætter: