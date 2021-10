Prisuddeling og forsinket nytårskur

prisuddeling Rudersdal Erhvervsforening har afholdt Corona-forsinket nytårskur med kåring af årets prismodtagere. Modtagerne af de to priser er virksomheder Asteriks og Kulturcenter Mantzius. Formanden for Rudersdal Erhvervsforening Jesper Winther Andersen begrunder valget af dem sådan her:

"Da Corona'en lukkede mange virksomheder ned, besluttede erhvervsforeningen at oprette en hotline, hvor virksomheder kunne få vejledning om hjælpepakker med mere. Vi spurgte advokat Torsten Pedersen og bogholder Gitte D'Arcy, om de ville hjælpe. Begge sagde straks ja. Torsten Pedersen fra Advokathuset har tidligere fået en pris af os, og i år var det helt oplagt, at prisen for den mindre virksomhed gik til Gitte D'Arcy."

Innovationsprisen går til Kulturcenter Mantzius.

"Vi har under Corona set Kulturcenter Mantzius slå alverdens knuder på sig selv for at skabe arrangementer, hver gang de anede bare et lille, spinkelt håb om en åbning. Det har erhvervsforeningen og mange andre nydt godt af. Kulturcenter Mantzius har arrangementer som perler på en snor," sagde formanden.