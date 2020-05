Årets dyreste hushandel er en realitet. Denne villa på Vedbæk Strandvej med adgang til Øresund er netop blevet solgt for knap 40 millioner kroner, skriver boligsitet Boliga.dk. Foto: Lützau

Prisskilt på knap 40 millioner: Årets dyreste villahandel er en realitet

Rudersdal - 04. maj 2020

Selvom coronakrisen kradser og haft stor betydning for verdensøkonomien, bliver der stadig handlet boliger.

Faktisk i en sådan grad, at årets dyreste hushandel netop er blevet en realitet, skriver boligsitet Boliga.dk.

Villaen er beliggende på Vedbæk Strandvej og er netop handlet til 38,7 millioner kroner.

Der er ifølge Boliga.dk tale om et over 400 kvadratmeter stort hus i første række, og det er den tredje villa til over 19 millioner kroner, der er handlet på området i 2020.

Handlen har liebhavermægleren Lützau stået for, og i salgsmaterialet fra ejendommen fremgår det, at der er tale om en villa tegnet af Arne Jacobsen - og at der egentlig oprindeligt var tale om to separate boliger, der senere er sammenbygget til én. Huset har ifølge Boliga.dk været udbudt til salg af flere omgange - senest med en udbudspris på 55 millioner kroner.

Boligsitet skriver videre, at huset har en 180 graders udsigt til Øresund, og det er derfor nok ikke overraskende, at der skulle hives en stor check frem for at købe villaen.

En opgørelse, som Boliga.dk står bag, over de seneste fem års hushandler på Strandvejen fra Hellerup til Helsingør viser således, at husene på vandsiden sælges for gennemsnitlige kvadratmeterpriser, der er helt op til 23.000 kroner dyrere end på landsiden.

Af de fem dyreste huse, der hidtil er solgt i år, har tre - inklusiv det netop tinglyste salg af Arne Jacobsen-villaen - grunde der ligger helt ned til Øresund: På Gammel Strandvej i Espergærde er en villa således handlet for 38,5 millioner kroner, mens endnu en villa på Vedbæk Strandvej blev solgt for 38 millioner kroner.

De sidste to villaer ligger henholdsvis på Gøngehusvej i Vedbæk, og blev solgt for 27,75 millioner kroner og på Lemchesvej i Hellerup, hvor Caroline Fleming betalte 24,5 millioner kroner for en villa på 227 kvadratmeter.