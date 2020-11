Se billedserie Tegneren Sussi Bech har gennem sin karriere modtaget et hav af priser. På mandag udgiver Forlaget Eudor det sidste bind i hendes Samlede Værker, som i alt består af 19 albummer fordelt på 1176 sider og syv bind. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Prisbelønnet tegner er nu nået i mål med sine Samlede Værker

Rudersdal - 07. november 2020 kl. 06:22 Af Joram G. Menzer

Gennem 35 år har tegneren Sussi Bech fra Birkerød leveret et væsentligt bidrag til dansk tegneseriekunst.

Et bidrag, der mandag den 10. november når sin foreløbige kulmination, når det sidste bind i hendes Samlede Værker, som fylder ikke mindre end 1176 sider, udkommer på Forlaget Eudor.

Udgivelsen er i den grad kræs for kendere og samlere, og i en anmeldelse i Weekendavisen af bind 1-3 skrev Søren Vinterberg, at »er der nogen, der fortjener at få sine Samlede Værker udgivet, er det hende«.

Fine ord til en tegner, der da også gennem sin karriere er blevet tildelt et hav af priser såsom de danske børnebibliotekarers kulturpris, BØFA-prisen, tegneseriebranchens orden, Pingprisen, og den svenske Adamsonstatyetten.

For tegneren selv har arbejdet med de Samlede Værker været en spændende tur ned af det, man på engelsk ville kalde memory lane.

- Det har været hyggeligt at genbesøge de her værker. Jeg har tegnet siden gymnasietiden, så pludselig kommer man ind i de tanker, man havde dengang. Det vækker jo en masse minder, så det er lidt ligesom at rode i en kasse med gammelt legetøj, man har fundet på sine forældres loft, siger Sussi Bech.

Sådan noget gammelt legetøj kan jo godt have mistet lidt af sin...hvad skal vi sige...nyhedsværdi? I hvert fald er der måske nok en årsag til, at det endte på loftet. Men Sussi Bechs Samlede Værker er blevet støvet godt og grundigt af inden udgivelsen.

Flere af historierne er således blevet farvelagte, tekstet og indscannet på ny ud fra de originale tegninger og farvelægninger. Derudover er der tilføjet en bunke ekstramateriale, som alt i alt fylder et par hundrede sider, hvor Sussi Bech blandt andet fortæller om tilblivelsen af hendes tegneserier.

Det hele er rigt illustreret med skitser, fotos og hidtil upubliceret materiale hentet fra Sussi Bechs omfattende arkiv.

I den henseende har det været en fordel at have samler-tilbøjeligheder.

- Jeg har nok altid været god til at gemme mine skitser. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg har gemt så meget, men jeg har nok bare ikke nænnet at smide det ud, og det kommer os til gode nu. Det har jo været en guldgrube at dykke ned i, siger Sussi Bech.

Beslutningen om at samle alle Sussi Bechs værker blev truffet for fire år siden af Forlaget Eudor, som Sussi Bechs mand, Frank Madsen, står bag.

Men de to har i de sidste 10 år talt om at udgive Sussi Bechs Samlede Værker.

- Det er skønt, at projektet nu efter så mange år endeligt er færdigt, og det er fantastisk at se sin produktion som et samlede værk og med flotte hard covers, siger Sussi Bech og tilføjer, at det har været »et kæmpe arbejde«.

De seks første bind i Sussi Bechs Samlede Værker indeholder albummene »Dalila den Drevne«, »Aida Nur« og hovedværket »Nofret«, som består af i alt 13 album - dog er det seneste i serien udgivet efter, at man begyndte at trykke de Samlede Værker, hvorfor det ikke er at finde i samlingen.

De Samlede Værkers syvende og sidste bind, der altså udkommer på mandag, fylder 184 sider og indeholder historierne »Zainab«, »De vilde svaner« og »Egtved Pigen« plus 33 siders ekstramateriale.

Alt i alt består de Samlede Værker således af Sussi Bechs 19 tegneseriealbums siden 1985, som her er fordelt på syv store luksusbind i hard cover.

Nofret er ubetinget hovedskikkelsen i Sussi Bechs Samlede Værker, og karakteren er både i 1990, 1992 og 1995 kåret som årets bedste tegneseriefigur af kollegaerne på de danske tegneserieskaberes årlige konvent.

Nofret er en ung kvinde, der rejser rundt i oldtidens middelhavslande som vidne til - og aktør i - datidens politiske og religiøse intriger.

Hun er en kvinde med ben i næsen og en af de få kvindelige tegneseriehelte blandt en myriade af mænd, og på mange måder passer hun som fod i hose til nutidens #metoo-debat.

Der har dog aldrig ligget egentlige kønspolitiske overvejelser bag tilblivelsen af Nofret, siger Sussi Bech.

- Jeg har ikke på den måde spekuleret meget over, at det skulle være en kvindelig hovedrolle. Det faldt mig bare meget naturligt, men det har ikke som sådan været tænkt som et indspark i en debat om kvindesyn og kvindekamp, siger Sussi Bech om figuren, der debuterede i 1986.

Nofret blev i sin tid bragt som føljeton i Berlingske Tidende hver søndag, og her startede serien under navnet Nefer. Det navn skabte dog en del ravage.

- Der var en ældre kvinde, hvis familie havde købt navnet, hvilket man selvfølgelig ikke kan, fordi det er et historisk navn fra en farao - jeg kan jo heller ikke købe navnet Kleopatra. Men man havde altså ikke tjekket, at det var et historisk navn, så man havde godkendt købet, og så ringede kvinden til mig en sen nat og truede mig med, at jeg ikke måtte bruge navnet, siger Sussi Bech.

Tegneren beskriver det som en »ubehagelig oplevelse«.

Efterfølgende havde kvinden kontaktet både Berlingske og Forlaget Carlsen, og hun truede blandt andet med et fogedforbud. Selv om Carlsen satte en advokat på sagen, endte forlaget med at få kolde fødder og bad Sussi Bech om at ændre navnet.

- Hele forløbet var faktisk ret hårdt og opslidende, siger Sussi Bech, der altså endte med at ændre navnet til Nofret, og tegneserien er sidenhen - under det navn - udgivet i Frankrig, Belgien, Holland, Sverige og Indonesien.

Mandag den 10. november kan danske læsere så glæde sig over muligheden for at erhverve sig Sussi Bechs Samlede Værker, og tegneren løfter også sløret for, at hun i øjeblikket arbejder på endnu et bind i Nofret-serien.

Bindet bliver - sandsynligvis - det sidste i serien, omend Sussi Bech også forsikrer om, at hun allerede har nye projekter i støbeskeen.