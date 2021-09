Se billedserie Flere handler lokalt efter coronanedlukningerne, mener Rune Jørgensen, indehaver af Outdoor45. Foto: Frank S. Pedersen

Positive signaler fra udendørslivet i butikken på hovedgaden

Rune Jørgensen har fået bedre plads og tror på fremtiden i Birkerød

Rudersdal - 23. september 2021 kl. 04:50 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

2. august slog Outdoor45 dørene op på den nye adresse i nummer 24, hvor Lassen. Tøj for mænd, havde holdt til i generationer.

- Rygtet havde svirret et stykke tid i gaden, og da han også havde ophørsudsalg, forhørte jeg mig hos min udlejer, fortæller Rune Jørgensen, der er indfødt 'birkerod' og indehaver af Outdoor45.

Butikken boede tidligere i nummer 30, men oprindeligt opstod den på Birkerød Hovedgade 45. Deraf navnet.

Rune Jørgensen og hans nabobutik kan følge med i gadens udvikling. På den anden side er en Normal-butik ved at flytte ind.

I øvrigt sørgede byens jungletrommer også for, at Lille My Strik og Sy, stod klar til at leje hans gamle lokaler, inden han var ude.

Bedre plads til varerne Der er en del mere plads i den nye butik, men alle varene var også at finde på den forrige adresse.

- Det er det samme sortiment, men nu er der bare plads til det, så jeg kan vise det frem, siger han tilfreds.

Og tilfreds er han også med forretningen, der er suppleret af en velbesøgt netbutik.

Uforudset fulgte der en stor interesse for at lave indendørs ting udendørs med i kølvandet på coronaen.

- Lokalt er der mange, der finder det, de vil have på nettet, og så kommer ned i butikken og køber det her, fortæller Rune Jørgensen, der er kommet godt ud af coronatiden.

Optur under corona Da nedlukningen ramte i første omgang forsvandt omsætningen, men efterhånden, som danskerne opdagede naturen, steg efterspørgslen.

- Alle skulle have vandresko og så videre, fortæller han, der i dette forårs anden nedlukning både handlede og leverede fra butikken i hovedgaden.

- Om formiddagen kunne kunderne hente deres køb ved butikken, selv om jeg ikke måtte lukke dem ind, og om eftermiddagen kørte jeg selv ud med varer i lokalområdet, siger han, der i dag nyder livet i butikken. Her arbejder han selv og får hjælp om eftermiddagen.

- Jeg har en medarbejder, der holder orden efter mig, forklarer han denne onsdag formiddag, hvor også hans søster, Sine Jørgensen, kigger forbi.

- For at holde mig i ørerne, mener han, der må indrømme, at butikken nok lidt er et familieforetagende.

En fantastisk by Rune Jørgensen har boet hele sit liv i Birkerød, bortset fra et par år i København, og han tror på den lokale fremtid.

- Jeg synes Birkerød er en fantastisk by og jeg tror på at handelslivet godt kan fungere. Jeg ved godt at folk går rundt og siger, at der er mange tomme lokaler, og nogle har også været tomme i lang tid. Men nu er Normal for eksempel vej og der sker virkelig noget. Det er også min oplevelse, at der er flere, der handler lokalt efter coronaen, argumenterer han med et blik over på den anden side af gaden, hvor håndværkerne er i gang med at installere den nye Normal-butik.

Søster Sine har indfundet sig til en kop kaffe, - og for at holde mig i ørerne, mener Rune Jørgensen.

Uforudsete mangler Det største problem lige nu er, at leveringerne til butikken svigter lidt, et generelt problem i verden efter coronaens hærgen og flaskehalse rundt omkring hos leverandørerne.

- Jeg er også udfordret af, at man i branchen bestiller varer et år i forvejen, og hvem kunne have forudset, at coronaen og nedlukningen ville øge efterspøgslen, spørger han, der ellers ikke har ry for at bestille for lidt hjem. Det kan også ses i butikken, der bugner.

- Så jeg er ikke den, der klager, slutter Rune Jørgensen.

Tiden efter corona er udfordret af mangel på leverancer, også for Rune Jørgensen, der dog stadig har masser af varer at vælge imellem.