Populær forening gør klar til jubilæum

Med cirka 600 medlemmer glæder Birkerød Aktive Seniorer sig til at fejre 25 års jubilæum, når Covid19 giver os alle lov til at samles igen.

Rudersdal - 16. februar 2021 kl. 18:23 Af Lars Sandager Ramlow

I december 2020 var det 25 år siden, at Jørgen Jensen stiftede Birkerød Aktive Seniorer sammen med en aktiv kreds, som alle var enige om, at de gerne ville tilvejebringe flere muligheder for at dyrke motion for Birkerøds ældre, pensionister og efterlønnere.

Det første gymnastikhold med 20 deltagere kom i gang et halvt år efter. Siden har foreningen haft vokseværk.

I dag tæller Aktive Birkerød Seniorer ca. 600 medlemmer. Gymnastik og yoga er stadig en af hovedaktiviteterne i foreningen med 11 hold. Men der er også gang i cykelhold, badminton, løb, bowling og svømning. Hvert år er der en uges cykelsommertur i august, og for gymnasterne arrangeres en gymnastikrejse i maj måned til Rhodos. De seks motionsgrene har hver sin frivillige ledelse og en lille aktiv frivilligt drevet bestyrelse har delt ansvaret om foreningens fællesopgaver imellem sig.

Mogens Norup Thomsen blev i sommeren 2020 valgt som ny formand for Aktive Birkerød Seniorer. En post, han overtog fra Jan Hansen, som har været drivkraft for foreningen i ti år, og som stadig er leder af cykelholdet.

- Vi er en god gruppe, som har aftalt at dele opgaverne imellem os, så der ikke er en enkelt person, der skal trække det store læs. Jo flere, vi er sammen om at løse opgaverne, jo stærkere er foreningen, fortæller han, inden han fortsætter:

- Det bærende grundlag for os er det samme som for 25 år siden. Sammenhold, fællesskab, tværgående dialog og nye bekendtskaber gennem det at mødes og dyrke motion. Vores opgave er at få så mange seniorer i gang som muligt.

Nok at se til Medlemmerne involveres i udviklingen Der er nok at se til med nye aktiviteter, Covid19-tilpasninger og medlemsfremgang. Foreningen er er blevet så stor, at det ikke længere er nok at lede og administrere ved hjælp af Excel-cell-regneark,. I stedet har foreningen investeret i et nyt IT-baseret medlemssystem, så administrationen er blevet strømlinet.

- Det er en stor fordel, at vi kan holde styr på medlemmer, kontingenter og den slags. Men det allerbedste er, at det nye system gør det nemt at involvere medlemmerne i udviklingen og f.eks. at sende spørgeskemaer ud til dem, siger Mogens Norup Thomsen.

I første omgang har spørgeundersøgelsen blandt næsten 400 gymnaster ført til en midlertidig omlægning af gymnastikken. Her er klippekortsystemet suppleret med en fast betaling for at holde gang i gymnastikken under Covid19.

- Det er jo dejligt, at medlemmerne gerne vil være med til at holde liv i både de store gymnastikhold og de mindre hold for de ældste og svageste, og det har vi alt sammen fundet ud af ved hjælp af vores nye spørgemodul i medlemsdatabasen, fortæller Mogens Norup Thomsen. Han glæder sig til at involvere mange flere medlemmer i udviklingen af foreningen.

Jubilæumsfesten må vente Aktive Birkerød Seniorer håber på økonomisk støtte fra kommunen til at gennemføre et jubilæumarrangement, og foreningen glæder sig til at fejre 25 år, når Corona igen gør det muligt at samles.