Politisk veteran: Slut med K og L

- Lokallisten og Det konservative Folkeparti har brudt en aftale med Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre om at stå sammen om en ny skolestruktur, hvad den end måtte blive. Aftalebruddet blev meldt ud på facebook. Det er i sig selv uanstændigt, og det har foreløbigt betydet, at de to partier er blevet udelukket fra budgetforliget for 2020. Situationen er faktisk ret dramatisk, for L og K har med dette aftalebrud vist, at de ikke er til at stole på, når svære og ubehagelige beslutninger skal træffes. Det betyder, at borgmesteren bliver nødt til at ændre på samarbejdet i kommunalbestyrelsen, for igen at fremstå troværdig, vurderer Jens Bruhn, der understreger, at han udtaler sig som privatperson.