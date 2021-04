Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S) ses her foran Mariehøjcentret i Holte, der også har været i spil som vaccinationscenter. Det var dog uegnet til formålet. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Politisk glæde over nyt vaccinationscenter - men idrætsforeningerne bliver presset

Rudersdal - 09. april 2021 kl. 04:05 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Det kommende, nye vaccinationscenter i Søndervangshallen i Birkerød vækker ikke så underligt glæde blandt Rudersdals politikere. Kommunes økonomiudvalg godkendte etableringen af centret torsdag aften efter en henvendelse fra Region Hovedstaden.

- Regionen har vurderet, at Rudersdal Kommune vil være en god placering i sammenhæng med placeringen af regionens øvrige vaccinationscentre. Det er Region Hovedstaden, som står for alle udgifter til projektet, både ved etablering, drift og efterfølgende reetablering, siger borgmester og formand for Økonomiudvalget, Jens Ive (V).

Han er glad for den tillid, som regionen viser Rudersdal Kommune med henvendelsen og han er navnlig glad for, at kommunens borgere dermed får et vaccinationscenter tæt på.

- Det er glædeligt, at Region Hovedstaden har bedt os om at hjælpe med at etablere et lokalt vaccinationscenter. Med en forventet kapacitet på op til 1500 vaccinationer per dag bliver der god mulighed for at hjælpe mange borgere og frem for alt, får kommunens egne borgere en mulighed tæt på. Vi længes alle efter en mere normal dagligdag og netop muligheden for at blive vaccineret er noget, som jeg tror vi alle ser frem til. Der er både i den regionale og kommunale forvaltning blevet ydet en ekstraordinær indsats for at gøre det muligt. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for. Det er de dygtige medarbejdere, der gang på gang leverer de nødvendige lokale løsninger her under corona-pandemien, og det er der god grund til, at vi politikere siger dem tak for, lyder det anerkendende fra borgmesteren.

Skidt for foreningerne Etableringen af det lokale vaccinationscenter betyder desværre også, at en række idrætsforeninger har måtte hjælpe til ved blandt andet at acceptere en reduceret træningstid på op til 20 procent i foråret og hen over sommeren.

I den forbindelse udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S):

- Kombinationen af at en hal er lukket for renovering, og at vi nu skal bruge Søndervangshallen udelukkende til vaccinationscenter, presser naturligvis vores hal-kapacitet i en periode, hvor samfundet og dermed idrætslivet begynder at lukke op igen. Vi er i dialog med alle foreninger, og jeg vil gerne sige alle en stor tak for den forståelse og opbakning, vi har mødt, understreger udvalgsformanden.

Arbejdet med at gøre Søndervangshallen klar til at kunne fungere som vaccinationscenter går nu i gang og centeret forventes taget i brug snarest. Den nøjagtige dato for ibrugtagning kendes endnu ikke.