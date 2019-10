Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) giver Lokallisten og De Konservative et »lyserødt« kort og en kraftig advarsel mod at stemme imod budgettet. De to partier risikerer at miste deres attraktive politiske formandsposter. Foto: Lars Skov

Politisk drama lurer i Rudersdal

- Jens Bruhn er en erfaren politiker, og hans analyse er overordnet set rigtig. Vi står med et alvorligt problem i kommunalbestyrelsen i Rudersdal, og derfor må jeg give Lokallisten og Det Konservative Folkeparti ikke bare et gult kort. Det er faktisk lyserødt. De to partier har på facebook meldt ud, at de hopper fra den aftale for en ny skolestruktur, de tidligere har indgået med V, S og R. Efterfølgende har de også meddelt, at de vil stemme mod budgettet. Skoleaftale og budget er hinandens forudsætninger. Jens Bruhn har derfor ret i, at logikken vil være, at de i forlængelse af onsdag aften, hvis de stemmer imod budgettet, hvor skoleaftalen indgår, også trækker sig fra deres poster og fra konstitueringen. Tingene hænger sammen, forklarer Jens Ive i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Lokallistens Axel Bredsdorff og den konservative Birgitte Schjerning Povlsen risikerer, at miste deres attraktive poster som formænd for henholdsvis Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her