Som reglerne er lige nu, er det hovedsageligt borgmester Jens Ive (V), der svarer på spørgsmål fra borgerne i spørgetiden under kommunalbestyrelsesmøderne. En ændring ville give mulighed for større debat, mener Konservative og Lokallisten. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil have ordet under spørgetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil have ordet under spørgetid

Rudersdal - 19. juli 2019 kl. 06:17 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

40 minutter tog spørgetiden under det sidste kommunalbestyrelsesmøde, da tilhørerrækkerne var fyldt med bekymrede forældre, der kritisk spurgte ind til forslaget om en ny skolestruktur. Spørgsmålene var mange og forskellige, men besvareren den samme. Kun borgmesteren svarede på de kritiske røster, og det skal der laves om på, mener Konservative og Lokallisten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Som spørgetidsreglerne ser ud lige nu, er de første 30 minutter af kommunalbestyrelsesmødet afsat til spørgsmål fra borgere, hvor det som udgangspunkt er borgmesteren, der svarer på vegne af kommunalbestyrelsen. Kender han ikke svaret på spørgsmålet, kan han give ordet videre.

Lars Engelberth (K) og Mona Madsen (L), der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen, fremsætter nu et forslag om at ændre reglerne for spørgetiden, sådan at alle partier får mulighed for at svare på spørgsmål fra borgerne.

Ifølge Mona Madsen giver det et forkert billede af kommunalbestyrelsen, når borgmesteren svarer på vegne af dem alle som én enhed.

- Det er jo lidt underligt og misvisende, at vi skal fremstå som en enhed overfor borgerne. Vi er jo netop valgt, fordi vi har forskellige holdninger, og derfor repræsenterer vi også forskellige partier. Hvis alle partier får mulighed for at svare, får man da også langt mere ud af at komme og stille spørgsmål. Jeg tror godt at folk kan rumme, at der findes mere end en holdning, siger Mona Madsen, som helst vil undgå, at det kun er Venstres holdning, der kommer til udtryk, når borgmester Jens Ive (V) svarer.

Borgmester Jens Ive mener ikke, at spørgetiden skal ende ud i større debatter, der kommer til at minde om borgermøder.

- Spørgetiden er ikke beregnet til debat. Den er til for, at borgerne kan stille konkrete spørgsmål, hvortil de kan få et faktuelt svar, siger Jens Ive og fortsætter: - Jeg svarer ikke på spørgsmålene ud fra mine egne personlige holdninger og heller ikke ud fra Venstres holdninger. Jeg svarer som formand for kommunalbestyrelsen og på vegne af kommunalbestyrelsens beslutninger.

Forslaget tages op på kommunalbestyrelsesmødet i august.