Politikere til borgere: Plant grønne hegn

Rudersdal - 15. oktober 2020 kl. 06:10 Af Lars Sandager Ramlow

Efteråret er også havetid, og derfor ser Byplanudvalget i Rudersdal Kommune gerne, at grundejerne netop nu tænker i det grønne, hvis de går i overvejelser om at skærme af mod vejen med et hegn. Det er tid til at plante grønne hække.

- Rudersdal er en smuk og grøn kommune, og det vil vi gerne gøre vores bedste for at bevare og udbygge, siger udvalgsformand Anne Christiansen fra Lokallisten.

Hun peger på, at grønne hegn er pænere at se på end et plankeværk.

- Fra udvalgets side vil vi gerne opfordre til, at man tænker i at plante grønne hegn mod vejen. I de fleste lokalplanen er der regler for netop, at hegn mod vejen skal være grønne hegn. Desværre er mange borgere ikke klar over dette, og derfor ser vi plankeværk skyde op, hvor de ikke må være der. De pynter altså ikke, og de skal desværre ned igen, lyder det fra Anne Christiansen.

Kig altid i lokalplanen

Det er derfor en god idé, at man først kigger i sin lokalplan for at se, hvad der er muligt. De fleste steder i kommunen er det nemlig ikke tilladt at placere et hegn i skellet mod vejen, hverken af planker, rafter eller mursten.

- I nogle lokalplaner må du gerne, men så skal det faste hegn placeres så langt inde på din grund, at der kan sættes og vokse hæk eller en tæt beplantning foran, så du er med til at gøre vejen smuk. På samme måde kan din grundejerforening også have nogle retningslinjer, du skal følge, forklarer udvalgsformanden.

Er der ingen regler i lokalplanen kommer Anne Christiansen og udvalget alligevel med en opfordring:

- Plant altid grønt mod vejen og placer evt. et plankeværk eller raftehegn bag hækken, så vi får et smukt grønt vejbillede, som er til glæde for mange. Husk også, at beplantningen holdes bag skellet, så den ikke generer de forbipasserende på fortovet. Også her kan der være krav i din lokalplan til, at hækken skal plantes eksempelvis 40 centimeter bag skellet, så der er plads til at hækken kan vokse uden at rage udover fortov eller vej, siger Anne Christiansen.