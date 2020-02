Christoffer Buster Reinhardt (K) (t.v.) har sammen med resten af den konservative rådhusgruppe, der også tæller Jakob Kjærsgaard (t.h.), Birgitte Schjerning Povlsen og Lars Engelberth, anmodet Social- og Indenrigsministeriet om aktindsigt i udspillet til en udligningsreform. Foto: Joram G. Menzer

Politikere tager »atypisk« skridt for at få indsigt i regeringens planer

Rudersdal - 10. februar 2020 kl. 13:43 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens udspil til en udligningsreform har været i modvind for ikke at fremlægge oplysninger om teknikken bag reformen. Det får nu Det Konservative Folkepartis rådhusgruppe i Rudersdal til at søge aktindsigt hos Social- og Indenrigsministeriet.

Professor kalder skridtet »atypisk«.

- Det er første gang nogensinde at jeg søger aktindsigt, men jeg er virkelig forarget over, at regeringen vil holde helt essentielt materiale tilbage for os. Det er bestemt ikke uvæsentligt for Rudersdals økonomi hvordan de finere detaljer i udspillet ser ud. Derfor mener jeg det vil være uansvarligt, hvis jeg som medansvarlig for Rudersdals økonomi ikke gjorde alt i min magt for at få fat i materialet, siger Christoffer Buster Reinhardt, der sidder i kommunalbestyrelsen i Rudersdal og er formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg.

- For mig er åbenhed en helt fundamental ting i vores folkestyre, og jeg mener virkelig ikke, at det her hemmelighedskræmmeri er vores folkestyre værdigt, siger Christoffer Buster Reinhardt, der understreger, at han er inderligt imod at Rudersdals borgere nu skal betale endnu mere i kommunal udligning.

Vedtages regeringens udspil står Rudersdal Kommune til at få en ekstraregning på årligt 200 millioner kroner.

- Jeg er dybt uenig med Socialdemokratiet i, at vi i Rudersdal skal betale 200 millioner kroner mere, endda til kommuner, der aktivt har valgt ikke selv at opkræve dækningsafgift og som har et højere serviceniveau, end vi har, siger Christoffer Buster Reinhardt, der supplerer:

- Men lige nu er det umuligt for mig at diskutere andet end overskrifter med regeringen - for så længe de holder materialet hemmeligt, så undgår de kvalificeret debat og modspil. Men det måske også det, der er meningen.

Christoffer Buster Reinhardt indsendte i lørdags sin anmodning om aktindsigten, som også er underskrevet af de tre andre konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer, Birgitte Schjerning Povlsen, Jakob Kjærsgaard og Lars Engelberth.

Det Konservative Folkeparti i Gribskov og Venstre i Hillerød og Hørsholm har indsendt lignende anmodninger om aktindsigt til Social- og Indenrigsministeriet.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med Social- og Indenrigsministeriet både telefonisk og via mail, men ministeriet har ikke vendt tilbage med en udtalelse.

Bent Greve, der er professor på Roskilde Universitet med speciale i blandt andet kommunernes økonomi, kalder det for et »atypisk« skridt.

- Det er atypisk, men det er på den anden siden også atypisk, at vi ikke har de detaljerede oplysninger om, hvordan man rent faktisk er kommet frem til det samlede resultat, som er fremlagt, siger Bent Greve, der fortsætter:

- Hvis man skal have en saglig og en politisk diskussion, så må man også have baggrundsmaterialet for udregningerne.

Bent Greve slog fast, at det i sidste ende er Folketingets politikere, der beslutter, om udligningsreformen skal vedtages eller ej.

- I forhold til at have en diskussion om ændringerne, ville det være rart, at alle kunne se, hvad man rent faktisk har gjort, for så kan man tage en saglig diskussion, men i sidste instans er det Christiansborg, der bestemmer, hvordan udligningsordningen skal se ud. Men det ville være bedst for den demokratiske proces, hvis alle detaljer blev fremlagt, så alle kan forholde sig til det, siger Bent Greve, der derfor synes, at regeringen hurtigst muligt bør fremlægge baggrundsmaterialet for udspillet til den nye udligningsreform.