Politikere rystet over akutboliger: Vi har et problem - og det skal løses nu

Flere sager om dårlige forhold i Rudersdals akutboliger har fået Mona Madsen (L) og Jacob Netteberg (R) til at reagere. De vil have området belyst hurtigst muligt.

Rudersdal - 29. april 2021 kl. 05:53 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Jacob Netteberg (R) og Mona Madsen (L) er rystede efter have set billederne fra David Pedersens akutbolig i Høsterkøb. De vil have fremrykket kommunens gennemgang af samtlige akutboliger i Rudersdal. Den skal ske nu.

Frederiksborg Amts Avis beskrev i tirsdags-udgaven, hvordan malingen skaller af og revner i samtlige rum. I loftet er der fugtskjolder, fordi det drypper ind i lejligheden, når der er fygende sne og kraftig slagregn. I køkkenet er der et åbent hul i væggen med strømførende ledninger lige over komfuret, mens badeværelset har en rusten radiator, et tæret afløbsrør fra håndvasken, så vandet løber ned på gulvet, og døren til badeværelset er tæt på rådden.

- Jeg ved ikke, hvordan Davids lejlighed så ud, da han flyttede ind i 2016. Men det kan under ingen omstændigheder være hans manglende vedligehold, at taget er utæt, så det regner ind, og de farlige el-installationer kan heller ikke være hans ansvar. Derudover vil jeg sige, at når vi har med en sårbar person at gøre, så bør der være et helt andet tilsyn med boligen fra kommunens side. Det hele må ikke bare sejle, siger Mona Madsen fra Lokallisten.

Der er smukt i Høsterkøb, hvor vi her er ved den lille rundkørsel ved Høsterkøb Skole. I baggrunden ses også den gule murstens-bygning, der er ramme om nogle af Rudersdal Kommunes akutboliger. Udefra ser det pænt ud, men indenfor... Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere dårlige eksempler Onsdag eftermiddag var de to politikere selv ude og kigge på David Pedersens lejlighed. Derudover blev de også inviteret ind hos en anden beboer i en akutbolig. Det gjorde dem ikke mindre rystede:

- Vi har nu set flere eksempler på ubeboelige akutboliger i Rudersdal. Der var Aleksandra og Peters boliger på Teglværksvej og nu Davids i Høsterkøb. Det kan være uheldige eksempler, men jeg frygter, at problemet er større. Derfor har vi behov for at gennemgå alle Rudersdals akutboliger. Efter jeg oplevede eksempler på de nedslidte boligforhold tilbage i maj, har Radikale Venstre kæmpet for, at en gennemgang kom på budgettet og skal ske inden dette års udgang, men nu er vi flere partier, der gerne vil have fremrykket dette. Det er mennesker, der bor der, understreger Jacob Netteberg.

Sådan ser loftet og væggene ud i beboerens køkken. Foto: Lars Sandager Ramlow

Både han og Mona Madsen vil gerne have belyst kommunens ansvar som udlejer. En ting er det juridiske ansvar, men nok så vigtigt er også det menneskelige og moralske ansvar, kommunen bærer, når der er tale om sårbare borgere, der i de flestes tilfælde har haft det rigtig svært i livet.

Boliger på dagsordenen De to politikere har allerede inden artiklen om David Pedersens lejlighed i Høsterkøb ramte avisspalterne bedt om at få kommunens akutboliger på dagsordenen i Social- og Sundhedsudvalget, hvor de begge sidder.

- Vi har brug for at få belyst, hvor mange akutboliger, kommunen råder over, hvor de ligger, og hvordan det ser ud med ventelister til boligerne. Vi skal også se på, hvilke præmisser, der gælder for tildeling af boligerne, og hvor længe man kan bo i en anvist akutbolig, siger Mona Madsen.

Jacob Netteberg supplerer:

- Jeg synes også, at det er vigtigt, at vi får set på, hvilke klagemuligheder beboere har i forhold til lejemålets generelle tilstand, og ikke mindst, hvem fører tilsyn og har ansvar for, at boligerne lever op til henholdsvis miljøkrav, evt. lejelov og kommunens klimamålsætninger. Vi praler i Rudersdal af, at vores kommunale bygninger lever op til et vist niveau. Gælder det også vores akutboliger, spørger den radikale politiker.

Opgangen, hvor David Pedersen bor, er pæn og ser velholdt ud. Men når man træder ind i nogle af lejlighederne er situationen en anden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bør være opfølgning Mona Madsen vender tilbage til, at der i akutboligerne ofte bor meget sårbare borgere:

- Når man hjælper mennesker, der har det svært, så bør vi gøre det ordentligt. Vi er blandt andet nødt til at følge op på, hvordan de klarer sig, og hvordan deres hjem ser ud. Det bør vi være forpligtet til som kommune - især hvis vi har en viden om, at beboeren ikke er i stand til at klare sig selv. Og så igen... Den generelle standard for vores akutboliger skal naturligvis være i orden. Det er slet ikke ok, at det eksempelvis regner ind gennem taget. Det er rystende.

Jacob Netteberg vender tilbage til klagemulighederne:

- Som Mona er inde på, så har vi med sårbare personer at gøre. De har måske ikke ressourcerne til at klage og kæmpe deres sag. Det giver kommunen et ekstra ansvar i forhold til at være opmærksom. Vi har nu set flere eksempler på, at forholdene i vores akutboliger ikke er i orden. Det bør vi ikke vente med at se på. Det bør ske nu. Det er derfor, at Mona og jeg sammen har stillet spørgsmål, vi skal have belyst i Social- og Sundhedsudvalget, og jeg er glad for, at både SF og Enhedslisten nu også viser opmærksomhed i forhold til akutboligerne. Jeg synes, at der tegner sig et billede af, at vi står med et problem i Rudersdal. Jeg håber, at jeg tager fejl.

På afstand ser den gule murstensbygning på Høsterkøbvej fin ud. Men kigger man nærmere efter er blandt andet flere af vinduesrammerne pilrådne. Foto: Lars Sandager Ramlow

