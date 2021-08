Se billedserie Noget usædvanligt, på grund af corona-udfordringerne, holdt vinterbaderne i Vedbæk Vikingelaug den årlige dåbsfest midt på sommeren. I sommervarmen var der rigelig læ på spidsen af badebroen, men til gengæld er vinterbaderne nu så mange, at der er brug for ekstra læpladser til vinter. Derfor er ønsket, at der bliver sat mere afskærmning op på broen til de kolde dyk, der venter. Men den idé er politikerne ikke lune på. Foto: Thomas Olsen

Politikere og vikinger uenige om badebro

Politikerne efterlyser alternative løsninger til vinterbadernes ønske om at udvide faciliteterne på badebroen.

Rudersdal - 18. august 2021

Aftalen om finansieringen var sådan set klappet af mellem forvaltningen og vinterbaderne. Vedbæk Vikingelaug betaler, og kommunen får ejerskabet over de nye faciliteter på badebroen. Kommunens badebro på nordstranden er i forvejen forsynet med læhegn og siddepladser ude på spidsen, de nye faciliteter drejer sig om to læskærme yderligere længere inde på broen, flere siddepladser og udvidede trapper ned i vandet. Så langt så godt.

Politisk drøftelse Men hele forudsætningen for at vikingelaugets ønsker kan blive til noget, er en tilladelse fra Kystdirektoratet på baggrund af en politisk beslutning i kommunen. Og det kommer til at knibe.

- Vi skal have en politisk drøftelse. Jeg synes ikke at udvidelsen af faciliteterne er en god idé, det gør broen meget mere synlig i naturen og havmiljøet, siger Court Møller (R), formand for Miljø- og

Badebroen på nordstranden er kommunal, og ifølge Vedbæk Vikingelaug har coronanedlukninger og hjemmearbejdspladser ført til at mange flere benytter broen året rundt. Også derfor vil det være godt med flere faciliteter som læskærme og bænke, argumenterer Borg Mester Peter Sarstad. Foto: Thomas Olsen

Teknikudvalget, der lige som Byplanudvalget havde vinterbadernes ønsker om mere læ på dagsordenen onsdag.

- Det er vi meget kede af. Vores dialog med kommunen gik ellers så godt, jeg ved ikke hvorfor, der nu er nogen, som skal blande sig politisk og tilbyder os et telt i stedet for. Jeg er slet ikke enig i, at det vil se for voldsomt ud, for man kigger jo ikke på tværs, men inde fra land, argumenterer Peter Sarstad, der er Borg Mester i Vedbæk Vikingelaug.

Måske trapper Han begrunder ønsket om yderligere læ med, at medlemsantallet er steget eksplosivt, nok på grund af corona-tiden.

- I øjeblikket har vi kun det lille omklædningsområde ude på spidsen, men vi er 1300 medlemmer nu, og vi har 500 på venteliste. Samtidig har badebroen også været brugt meget mere af alle andre mennesker, der arbejder hjemme, forklarer han om behovet for flere faciliteter.

- Vi gav i sin tid en helt særlig tilladelse til læ-området på spidsen, men det var tænkt som et enestående tilfælde, siger Court Møller.

Han mener, at mere læhegn kan udelukke andre fra at bruge den del af badebroen, men han er ikke helt afvisende over for alle ønskerne.

- Flere siddepladser og bredere trapper giver egentlig god mening, siger han.

Vedbæk Vikingelaug får ikke deres ønske om nye faciliteter på badebroen opfyldt i denne omgang. Foto: Allan Nørregaard

I dagsordenen var der lagt op til, at der kan diskuteres alternative løsninger af mere midlertidig karakter. Ikke en diskussion Peter Sarstad giver meget for.

- De brede trapper er i virkeligheden også nødvendige, hvis man skal kunne bruge dem til bjærgning. Som alternativ til læskærmene har der været snak om, at der kunne sættes et sejl op om vinteren, fortæller han uden begejstring i stemmen. Og pointerer:

- Vi ville betale for det hele og forære det til kommunen, men hvis de kun vil have trapper, synes jeg bare, at de skal gå i gang og selv betale, slutter han, og gør opmærksom på, at der snart er kommunalvalg.